10:22, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Suriye iÃ§in Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri 23 Ocak'ta





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 23 Ocak'ta yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 23 Ocak'ta yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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