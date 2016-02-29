Etiyopya'da kuraklÄ±ktan etkilenenler azaldÄ±

Etiyopya'da kuraklÄ±ktan etkilenen ve insaniÂ yardÄ±ma ihtiyaÃ§ duyan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 44'lÃ¼k azalma olduÄŸuÂ kaydedildi.
Ulusal Felaket RiskiÂ Ä°daresiÂ Komiseri Mitiku Kassa, AA muhabirineÂ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkedeki 9 eyaletin 54 bÃ¶lgesinde kuraklÄ±kla ilgili deÄŸerlendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Kassa, Ã§alÄ±ÅŸma sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin "GeÃ§en yÄ±l 10,2 milyon olan kuraklÄ±ktan etkilenen kiÅŸi sayÄ±sÄ± bu yÄ±l 5,6 milyona geriledi." dedi.
YaÅŸananÂ iyileÅŸmenin yaÄŸÄ±ÅŸ rejimindeki dÃ¼zelmedenÂ kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kassa, kuraklÄ±kla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Ã¼lkenin birÃ§ok yerinde devam edildiÄŸini bildirdi.
Ãœlkenin bazÄ± bÃ¶lgelerinde hala acil gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu vurgulayan Kassa, bu kiÅŸilereÂ yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi iÃ§inÂ yaklaÅŸÄ±k 922 milyon dolara ihtiyaÃ§ duyulduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
Son yÄ±llardaÂ DoÄŸu Afrika bÃ¶lgesinde yaÅŸayan milyonlarca kiÅŸi, kuraklÄ±k sebebiyle gÄ±da sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸ, hÃ¼kÃ¼metler ve uluslararasÄ± yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± bÃ¶lgeye yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±larÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD'de bir eyalette dÃ¼kkan sahibinin penceresine Obama ve MÃ¼slÃ¼manlar hoÅŸ karÅŸÄ±lanmÄ±yor afiÅŸi asmasÄ± nefreti kÃ¶rÃ¼klediÄŸi gerekÃ§esiyle yoÄŸun tepki aldÄ±
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tarihini 23 Ocak olarak aÃ§Ä±kladÄ±
Rus bir mÃ¼hendisin 50 bin dolar maliyetle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Sherp ATV sadece karada deÄŸil sudaki performansÄ± ile gÃ¶z doldurdu
Suriye'de, Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± nedeniyle Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 381'e yÃ¼kseldi
Kazakistan yapÄ±lacak EXPO-2017 fuarÄ± dolayÄ±sÄ±yla 48 Ã¼lkenin vatandaÅŸÄ± iÃ§in vize uygulamasÄ±nÄ± iptal etti
Etiyopya'da kuraklÄ±ktan etkilenenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 10,2 milyondan 5,6 milyona gerilediÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ã‡in'de Ã¼lkenin kuzey, doÄŸu ve orta kesimlerinde etkili olan aÅŸÄ±rÄ± hava kirliliÄŸi nedeniyle bÃ¶lgedeki Ã§ok sayÄ±da uÃ§ak seferi iptal edildi, otoyollar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±
Filipinlerâ€™de Kuzey Cotabato Eyaleti Hapishanesini basan silahlÄ± grup 158 mahkumu kaÃ§Ä±rdÄ±
Trump, Guantanamo'da tutulanlarÄ±n tehlikeli olduÄŸunu iddia ederek serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±n karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Ford'un bÃ¼yÃ¼k Amerikan firmalarÄ±na Ã¼lke iÃ§inde Ã¼retim yapmasÄ± tavsiyesine uyan Ford, Meksika'daki yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ± Michigan eyaletine kaydÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Cook TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'a karÅŸÄ± El Bab'a girdiÄŸini ve yaptÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyi desteklediklerini sÃ¶yledi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres gÃ¶reve baÅŸladÄ±
Fiji'de 15 kilometre derinlikte oluÅŸan 7,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
BM DoÄŸu Halep'te yerlerinden edilen 116 bin kiÅŸinin insani yardÄ±ma ihtiyacÄ± olduÄŸunu belirtti
Nijerya'da yetersiz beslenme yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 2 bin 300 Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±
Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Obama yÃ¶netiminin son yÄ±llarÄ±nda ciddi ÅŸekilde bozulan ABD-Rusya iliÅŸkilerinde yeni bir atÄ±lÄ±m yaratabilir