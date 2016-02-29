10:21, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Etiyopya'da kuraklÄ±ktan etkilenenler azaldÄ±



Foto: ArÅŸiv

Etiyopya'da kuraklÄ±ktan etkilenenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 10,2 milyondan 5,6 milyona gerilediÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Etiyopya'da kuraklÄ±ktan etkilenen ve insaniÂ yardÄ±ma ihtiyaÃ§ duyan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 44'lÃ¼k azalma olduÄŸuÂ kaydedildi. Ulusal Felaket RiskiÂ Ä°daresiÂ Komiseri Mitiku Kassa, AA muhabirineÂ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkedeki 9 eyaletin 54 bÃ¶lgesinde kuraklÄ±kla ilgili deÄŸerlendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Kassa, Ã§alÄ±ÅŸma sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin "GeÃ§en yÄ±l 10,2 milyon olan kuraklÄ±ktan etkilenen kiÅŸi sayÄ±sÄ± bu yÄ±l 5,6 milyona geriledi." dedi. YaÅŸananÂ iyileÅŸmenin yaÄŸÄ±ÅŸ rejimindeki dÃ¼zelmedenÂ kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kassa, kuraklÄ±kla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Ã¼lkenin birÃ§ok yerinde devam edildiÄŸini bildirdi. 922 MÄ°LYON DOLARA Ä°HTÄ°YAÃ‡ VAR Ãœlkenin bazÄ± bÃ¶lgelerinde hala acil gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu vurgulayan Kassa, bu kiÅŸilereÂ yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi iÃ§inÂ yaklaÅŸÄ±k 922 milyon dolara ihtiyaÃ§ duyulduÄŸuna dikkati Ã§ekti. Son yÄ±llardaÂ DoÄŸu Afrika bÃ¶lgesinde yaÅŸayan milyonlarca kiÅŸi, kuraklÄ±k sebebiyle gÄ±da sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸ, hÃ¼kÃ¼metler ve uluslararasÄ± yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± bÃ¶lgeye yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±larÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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