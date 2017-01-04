SoÄŸuk hava ve yoÄŸun kar geliyor

SoÄŸuk hava ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, cuma gÃ¼nÃ¼ Trakya'dan baÅŸlayarak Marmara'yÄ± etkilemesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã§ok bulutlu havanÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Trakya'da yarÄ±n saÄŸanaklarÄ±n etkili olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
Cumadan itibaren ise soÄŸuk hava sisteminin etkisiyle saÄŸanaklarÄ±n Trakya'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸi ve Marmara BÃ¶lgesi'ni etkileyeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Tahmine gÃ¶re, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°Ã§ Ege, Ä°Ã§ Anadolu, BatÄ± Karadeniz ve Akdeniz'in iÃ§ kesimlerini etkileyecek. Pazar gÃ¼nÃ¼ ise Trakya ile Ege kÄ±yÄ±larÄ± ve Akdeniz hariÃ§ yurdun tamamÄ±nda etkili olacak.
Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± bÃ¶lgelerde cuma gÃ¼nÃ¼nden itibaren hissedilir Ã¶lÃ§Ã¼de dÃ¼ÅŸecek.
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SoÄŸuk ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼ Marmara'da, cumartesi gÃ¼nÃ¼ de Ä°Ã§ Ege, Ä°Ã§ Anadolu, BatÄ± Karadeniz ve Akdeniz'in iÃ§ kesimlerinde etkili olacaÄŸÄ± bildirildi
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