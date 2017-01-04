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Kazakistan EXPO-2017 için vize serbestisi uygulayacak
Kazakistan EXPO-2017 için vize serbestisi uygulayacak

Kazakistan yapılacak EXPO-2017 fuarı dolayısıyla 48 ülkenin vatandaşı için vize uygulamasını iptal etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan hükümeti, ülkede yapılacak olan EXPO-2017 fuar dolayısıyla ülkeyi ziyaret etmek isteyen birçok ülkenin vatandaşlarına vize serbestliği getirildiğini açıkladı.

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı bir açıklama yaparak " 1 Ocak 2017'den itibaren 48 ülkenin vatandaşlarına vize uygulanmayacağını” belirtti.

Kazakistan ikili anlaşmalar çerçevesinde 19 ülkeye vize muafiyeti uygulayacak. Vize muafiyeti uygulanacak ülkeler ve süreleri ile ilgili liste şu şekilde:

1- 90 gün: Beyaz Rusya, Kırgızistan, Gürcistan, Moldova, Ermenistan, Rusya, Ukrayna, Moğolistan;

2-30 gün: Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, Sırbistan, Türkiye, Arjantin, Güney Kore, Brezilya, (bir yıl içinde 30 güne kadar) veEkvador (180 gün içinde 30 gün), Küba (henüz yürürlükte değil)

3- 14 gün: SAR, Hong Kong

Kazakistan vatandaşlarına tek taraflı vizesiz rejimi 9 devlet uygulayacaktır:

• Endonezya, Makedonya, Malezya, Namibya, Seyşeller, Karadağ, Ekvador, Filipinler, Barbados.

Deneme şeklinde 31 Aralık'a kadar, Kazakistan tek taraflı olarak bir yılda 15 gün 19 ülkenin vatandaşları için vizesiz rejim uygulayacak. Bunlar:

• Avustralya, Macaristan, İtalya, Monako, Belçika, İspanya, Hollanda, Norveç, İsveç, Malezya, BAE, Singapur, İngiltere, ABD, Almanya, Finlandiya, Fransa, İsviçre, Japonya.

1 Ocak 2017 yıldan itibaren aşağıdaki ülkelerin vatandaşları için 30 güne kadar süre için vizesiz rejim uygulanacaktır:

• Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Singapur ve Monako;

35 OECD ülkesi: Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Belçika, Almanya, Yunanistan, Danimarka, Yeni Zelanda, Japonya, İsrail, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Kore, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Hollanda Cumhuriyeti, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Birleşik Krallık, Finlandiya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Şili, İsviçre, İsveç, Estonya.

Beş diğer ülkelerin bu listeye dahil edilmesi için görüşmeler devam ediyor:

Bulgaristan, Kıbrıs, Litvanya, Malta ve Romanya

Kazakistan'da yapılacak EXPO-2017 fuarını yaklaşık 500 bin yabancının ziyaret etmesi beklenmektedir.

 



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