10:32, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Halep'ten getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 381'e ulaÅŸtÄ±





Suriye'de, Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± nedeniyle Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 381'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± nedeniyle Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 381'e yÃ¼kseldi. BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Halep'in batÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan gÃ¼venli bÃ¶lgeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°dlib'e getirilen yaralÄ±lardan durumlarÄ± aÄŸÄ±r olanlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye sevki devam ediyor. Tahliyelerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda bekletilen 112 acil servis ambulanslarÄ±na alÄ±narak hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ± sayÄ±sÄ± 381'e ulaÅŸtÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan 59'unun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 138'inin il dÄ±ÅŸÄ±na sevk edildiÄŸi ve 68'inin de taburcu edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. YaralÄ±lardan 177'sinin 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda olduÄŸu kaydedildi. Â

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