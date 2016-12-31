10:47, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°zmir merkezli FETÃ– operasyonunda 40 gÃ¶zaltÄ±





Ä°zmir merkezli 16 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda akademisyenler, asker ve bazÄ± bakanlÄ±k gÃ¶revlilerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 40 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Ä°zmir merkezli 16 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda aralarÄ±nda akademisyenler, asker ve bakanlÄ±k gÃ¶revlilerinin de olduÄŸu 40 ÅŸÃ¼pheli,Â gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±lar, iÅŸlemleri iÃ§in emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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