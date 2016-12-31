10:47, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tarihi aÃ§Ä±klandÄ±





Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tarihini 23 Ocak olarak aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da gerÃ§ekleÅŸecek Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine 23 Ocak'ta baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AA EditÃ¶r MasasÄ±'na katÄ±lan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 23 Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye ateÅŸkesini ihlal eden gruplara yÃ¶nelik uygulanacak yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n yer alacaÄŸÄ± yeni bir anlaÅŸma Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. Ã‡avuÅŸoÄŸlu "AteÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan sonra ihlalleri gÃ¶rÃ¼yoruz. Artan ihlalleri durduramazsak Astana sÃ¼reci akamate uÄŸrayabilir. Bu ihlalleri kimin yaptÄ±ÄŸÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Hizbullah, Ã¶zellikle Åžii gruplar ve rejim yapÄ±yor. Ä°ran'Ä±n da garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gereÄŸini yapmasÄ± lazÄ±m. Åžii milisler ve rejim Ã¼zerinde aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koymasÄ± lazÄ±m" diye konuÅŸtu. Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Astana'ya BM de katÄ±lacak. ABD'nin katÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var" dedi. Astanaâ€™daki mÃ¼zakereleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Rus yetkililerden oluÅŸan heyet 9-10 Ocak'ta TÃ¼rkiyeâ€™de olacak

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