10:43, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Rus ATV'si hem karada hem denizde





Rus bir mÃ¼hendisin 50 bin dolar maliyetle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Sherp ATV sadece karada deÄŸil sudaki performansÄ± ile gÃ¶z doldurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

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