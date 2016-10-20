10:59, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Darbe Komisyonu 141 kiÅŸiyi dinledi





Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayan Darbe Komisyonu'nun baÅŸkanÄ± Petek 141 kiÅŸiyi dinlediklerini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 15 Temmuz darbe giriÅŸimini araÅŸtÄ±rmak Ã¼zere kurulan Meclis Komisyonu'nun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Komisyon BaÅŸkanÄ± ReÅŸat Petek aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor. Petek, "22 toplantÄ±da kiÅŸi baÅŸÄ±na ortalama 3 saat dinleme sÃ¼resi olmak Ã¼zere konuya doÄŸrudan hakim 51 kiÅŸiyi dinledik. ToplantÄ± kapsamÄ±nda 51 kiÅŸi ama Ã§alÄ±ÅŸma ziyareti kapsamÄ±nda 90 kiÅŸi olmak Ã¼zere 141 kiÅŸinin bilgisne baÅŸvurduk. Ã‡alÄ±ÅŸma ziyaretleri ayak Ã¼stÃ¼ soru cevap ÅŸeklinde algÄ±lanmamalÄ±dÄ±r. Aynen burada olduÄŸu gibi kamu kurumlarÄ±nda ofis, Ã§alÄ±ÅŸma alanlarÄ± tahsis edildi. Orada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k. TBMM tutanaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin takibi mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r" dedi. Petek, 61 kiÅŸiden de yazÄ±lÄ± cevap aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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