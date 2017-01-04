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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:14, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Amerika
11:00, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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MÃ¼slÃ¼manlar hoÅŸ karÅŸÄ±lanmÄ±yor tabelasÄ± tepki gÃ¶rdÃ¼
MÃ¼slÃ¼manlar hoÅŸ karÅŸÄ±lanmÄ±yor tabelasÄ± tepki gÃ¶rdÃ¼

ABD'de bir eyalette dÃ¼kkan sahibinin penceresine Obama ve MÃ¼slÃ¼manlar hoÅŸ karÅŸÄ±lanmÄ±yor afiÅŸi asmasÄ± nefreti kÃ¶rÃ¼klediÄŸi gerekÃ§esiyle yoÄŸun tepki aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerika BirleÅŸik Devletleri New Mexico eyaletindeki bir bakkal dÃ¼kkanÄ±nda "Obama ve diÄŸer MÃ¼slÃ¼manlar hoÅŸ karÅŸÄ±lanmÄ±yor" yazÄ±lÄ± olmasÄ± bÃ¶lgede nefreti arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tepki aldÄ±.

Albuquerque'Ã¼n yaklaÅŸÄ±k 165 mil (265 kilometre) gÃ¼neydoÄŸusunda, Mayhill'in kÃ¼Ã§Ã¼k kasabasÄ±nda yer alan dÃ¼kkan sahibinin, yÄ±llardÄ±r dÃ¼kkanÄ±na bu tÃ¼r yazÄ±lar astÄ±ÄŸÄ± yerel televizyon istasyonunda yer alan haberde belirtildi.

DÃ¼kkana asÄ±lan yazÄ± ve afiÅŸler, sosyal medyada kÄ±sa sÃ¼rede yayÄ±lÄ±nca bÃ¶lge halkÄ±na dÃ¼kkanÄ±n boykot edilmesi iÃ§in baskÄ± yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

Sosyal medyada devam eden tepkilere maÄŸaza sahibinin Ã¶zgÃ¼r konuÅŸma hakkÄ± olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼renler ise karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

DÃ¼kkanÄ±n yanÄ±nda bulunan otel ve kafelerin personeli kendilerine ulaÅŸan habercilere yorum yapmaktan kaÃ§Ä±ndÄ±.

Amerikan-Ä°slam Ä°liÅŸkileri Konseyi (CAIR), maÄŸaza sahibini iÅŸaretleri kaldÄ±rmaya Ã§aÄŸÄ±ran bir bildiri yayÄ±nladÄ±.

CAIR sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim, "Herkes fikrini sÃ¶ylemekte konuÅŸma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip olsa da rahatsÄ±z edici yazÄ±lÄ± afiÅŸler hakkÄ±nda bizÂ de maÄŸazanÄ±n sahibinden, bÃ¶lÃ¼nmelerin arttÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde ortak sevincin ve milletimizin birliÄŸinin ilgisini Ã§ekmesini istiyoruz" dedi.



Ä°lgili Konular islamafobia abd mÃ¼slÃ¼man
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ABD'de bir eyalette dÃ¼kkan sahibinin penceresine Obama ve MÃ¼slÃ¼manlar hoÅŸ karÅŸÄ±lanmÄ±yor afiÅŸi asmasÄ± nefreti kÃ¶rÃ¼klediÄŸi gerekÃ§esiyle yoÄŸun tepki aldÄ±
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