GÃ¼ncelleme: 11:47, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

AltÄ±n fiyatlarÄ± 1 ayÄ±n en yÃ¼kseÄŸini gÃ¶rdÃ¼





AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 134,2 lira ile 1 ayÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, geÃ§en hafta baÅŸlayan yÃ¼kseliÅŸini bu hafta da devam ettiriyor. DÃ¼nkÃ¼ hÄ±zlÄ± yÃ¼kseliÅŸinin ardÄ±ndan bugÃ¼n de 134,2 lira ile 5 AralÄ±k 2016 tarihinden bu yana en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶ren gram altÄ±n, saat 11.25 itibarÄ±yla 133,9 liradan alÄ±cÄ± buluyor. Åžu dakikalarda KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Ã§eyrek altÄ±n 220, Cumhuriyet altÄ±nÄ± 897 liradan satÄ±lÄ±yor. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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