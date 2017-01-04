Ä°srail, dÃ¼nyanÄ±n iÅŸgali gÃ¶rmesini engelleyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, internetteki provokatif paylaÅŸÄ±mlarÄ±n engellenebilmesi iÃ§in hazÄ±rlanan yeni yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± ilk oturumda kabul etti.
Ä°srail Meclisi Knesset'te Ã§oÄŸunluÄŸun onayÄ±yla kabul edilen yasa tasarÄ±sÄ±na gÃ¶re, Ã¼lkedeki idari mahkemeler internette ÅŸahÄ±slarÄ± veya ulusal gÃ¼venliÄŸi tehdit eden iÃ§eriklerin yasaklanmasÄ±na yÃ¶nelik hÃ¼kÃ¼m verebilecek. Yasa tasarÄ±sÄ± sÃ¶z konusu iÃ§eriklerin, yayÄ±nlandÄ±klarÄ± sayfalardan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
"Jerusalem Post" gazetesinde Adalet BakanÄ± Ayelet Åžaked'in aÃ§Ä±klamalarÄ±na dayanarak yayÄ±mlanan haberde, yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n sadece Filistinlilerin provokasyonlarÄ±nÄ± engellemeye yÃ¶nelik olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ancak yasa tasarÄ±sÄ± ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde bir engel oluÅŸturabileceÄŸi gerekÃ§esiyle tepki Ã§ekiyor. Ä°srail Demokrasi EnstitÃ¼sÃ¼'nden Tehilla Schwartz Altschuler, sÃ¶z konusu tasarÄ±sÄ±nÄ±n maksadÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kapsamÄ±nÄ±n Ã§ok geniÅŸ tutulduÄŸunu savundu. Altschuler, bu tasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± halinde herkesin dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlayabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, internetteki tahrik edici iÃ§eriklerin Ã¼lkede ÅŸiddeti artÄ±ran nedenler arasÄ±nda olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. TasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± iÃ§in iki oturumdan daha geÃ§mesi gerekiyor.
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Ä°srail Meclisi, Filistinlilerin sosyal medya Ã¼zerinden Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin yaptÄ±klarÄ±nÄ± afiÅŸe etmesini engellemek iÃ§in 'ulusal gÃ¼venliÄŸi tehdit eden internet iÃ§eriklerinin yasaklanmasÄ±' iÃ§erikli yeni yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± gelen tÃ¼m tepkilere raÄŸmen ilk oturumda kabul etti.
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