11:53, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Manyas KuÅŸ Cenneti'nde Sibirya kazÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Manyas KuÅŸ Cenneti'nde, Ã¶rdekgiller familyasÄ±ndan Sibirya kazÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar 2. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sÃ¼rekli fiyu Ã¶rdekleriyle gÃ¶Ã§ edip beslenen Sibirya kazlarÄ± (branta ruficollis), kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¶ÄŸsÃ¼ ve Ã§arpÄ±cÄ± tÃ¼yleriyle "dÃ¼nyanÄ±n en nadide, en kÃ¼Ã§Ã¼k ve en gÃ¼zel" kaz tÃ¼rleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Ãœreme bÃ¶lgeleri Sibirya'daki yarÄ±madalara baharda dÃ¶nen ve haziran baÅŸÄ±nda yuvalarÄ±nÄ± yapan Sibirya kazlarÄ±, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda buÄŸday, arpa, mÄ±sÄ±r, mera otlarÄ± ve doÄŸal otlarla besleniyor.

BÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kÄ±ÅŸlamak iÃ§in Bulgaristan ve Romanya Ã¼zerinden Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±na giden Sibirya kazlarÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±smÄ± ise Yunanistan ve Trakya Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye gÃ¶Ã§ ediyor.

Sibirya kazlarÄ±ndan bir tÃ¼r, yakÄ±n zamanda Manyas KuÅŸ Cenneti'nde tespit edildi.