11:53, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ki haftalÄ±k yaÄŸÄ±ÅŸlar Ä°stanbul'a yaradÄ±





Ä°stanbul'a su saÄŸlayan barajlar, son 15 gÃ¼ndeki yaÄŸÄ±ÅŸlarla yaklaÅŸÄ±k 127 milyon 262 bin 60 metrekÃ¼p su tuttu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'a su saÄŸlayan 10 barajda, son 15 gÃ¼ndeki yaÄŸÄ±ÅŸlarla yaklaÅŸÄ±k 50 gÃ¼nlÃ¼k su birikti. Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (Ä°SKÄ°) verilerinden derleNEN bilgilere gÃ¶re, kente su saÄŸlayan Ã–merli, PabuÃ§dere, SazlÄ±dere, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Alibey, Terkos, Kazandere, ElmalÄ±, DarlÄ±k, Istrancalar barajlarÄ±ndaki su miktarÄ±, 15 gÃ¼nde yÃ¼zde 14,65 arttÄ±. Toplam 868 milyon 683 bin metrekÃ¼p su tutma kapasitesi bulunan barajlarÄ±n su miktarlarÄ±, 21 AralÄ±k'tan bu yana 127 milyon 262 bin 60 metrekÃ¼p yÃ¼kseldi. BARAJLAR 15 GÃœNDE YAKLAÅžIK 50 GÃœN YETECEK KADAR SU TUTTU GÃ¼nlÃ¼k ortalama su kullanÄ±mÄ±nÄ±n 2 milyon 600 bin metrekÃ¼p civarÄ±nda olduÄŸu kentte, barajlar 15 gÃ¼nde vatandaÅŸlara yaklaÅŸÄ±k 50 gÃ¼n yetecek kadar su tuttu. Kentte, 21 AralÄ±k'ta yÃ¼zde 38,85 olan barajlarÄ±n doluluk oranÄ±, bugÃ¼n itibarÄ±yla yÃ¼zde 53,50 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Barajlarda ÅŸu anda mevcut 464 milyon 745 bin 405 metrekÃ¼p su bulunuyor.

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