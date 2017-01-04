11:57, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Irak'ta askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Irak'Ä±n Salahaddin vilayetine baÄŸlÄ± Beyci'de askeri bir helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n Salahaddin vilayetine baÄŸlÄ± Beyci'de askeri bir helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± SavaÅŸ Medya AÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Irak ordusuna baÄŸlÄ± bir helikopter, teknik arÄ±za nedeniyle Beyci'de dÃ¼ÅŸtÃ¼." denildi. AÃ§Ä±klamada, helikopterde kaÃ§ kiÅŸinin olduÄŸu ile Ã¶lÃ¼ veya yaralÄ± bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi verilmedi. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.