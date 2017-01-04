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Irak
11:57, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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Irak'ta askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼
Irak'ta askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼
Foto: ArÅŸiv

Irak'Ä±n Salahaddin vilayetine baÄŸlÄ± Beyci'de askeri bir helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n Salahaddin vilayetine baÄŸlÄ± Beyci'de askeri bir helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± SavaÅŸ Medya AÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Irak ordusuna baÄŸlÄ± bir helikopter, teknik arÄ±za nedeniyle Beyci'de dÃ¼ÅŸtÃ¼." denildi.

AÃ§Ä±klamada, helikopterde kaÃ§ kiÅŸinin olduÄŸu ile Ã¶lÃ¼ veya yaralÄ± bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi verilmedi.

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Ä°lgili Konular Ä±rak Foto: ArÅŸiv
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