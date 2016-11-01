12:04, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°nternet reklamlarÄ±nda yeni dÃ¼zenleme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°nternet reklamlarÄ±nda tÃ¼keticilerin doÄŸru bilgilendirilmesine yÃ¶nelik bir dizi dÃ¼zenlemeye gidildi.

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, "Ticari Reklam ve HaksÄ±z Ticari Uygulamalar YÃ¶netmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmeliÄŸi", Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Buna gÃ¶re, doÄŸrudan karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± reklamlarda herhangi bir kiÅŸi veya kurumun tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na yer verilemeyecek.

GÄ±da reklamlarÄ±nda saÄŸlÄ±k beyanÄ± kapsamÄ±na giren hususlar karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmaya konu edilemeyecek.

KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± reklamlarda, rakiplere ait isim, marka, logo veya diÄŸer ayÄ±rt edici ÅŸekil veya ifadelerle ticaret unvanÄ± veya iÅŸletme adlarÄ±, 1 Ocak 2018'den itibaren gereken ÅŸartlarÄ± saÄŸlamasÄ± halinde kullanÄ±labilecek.

Elektronik haberleÅŸme hizmetlerine iliÅŸkin reklamlarda, test veya laboratuvar ÅŸartlarÄ±nda geÃ§erli olan internet hÄ±zlarÄ±na, tÃ¼m tÃ¼keticilerin ulaÅŸabileceÄŸi algÄ±sÄ± oluÅŸturulamayacak. Bu ÅŸartlarda elde edilen hÄ±zlarÄ±n, reklama konu edilmesi halinde, test veya laboratuvar ÅŸartlarÄ±nda geÃ§erli olduÄŸu bilgisi dÄ±ÅŸ ses veya duraÄŸan yazÄ± olarak ana vaatte belirtilecek.

Ä°nternet hÄ±zÄ±nÄ±n veya kapsama alanÄ±nÄ±n belirtilmesi durumunda, vaat edilen hÄ±zÄ±n veya kapsama alanÄ±nÄ±n altyapÄ±, coÄŸrafi ÅŸartlar, ÅŸebeke yoÄŸunluÄŸu, kullanÄ±lan cihaz, bina konumu gibi etkenlere baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸebileceÄŸi bilgisi ortalama tÃ¼keticinin algÄ±layabileceÄŸi sÃ¼re ve biÃ§imde verilecek.

Sunulan hizmette adil kullanÄ±m kotasÄ±, hÄ±z kotasÄ± ve benzeri sÄ±nÄ±rlamalarÄ±n bulunmasÄ± durumunda bu husus aÃ§Ä±kÃ§a belirtilecek.

Ã–te yandan, reklam verenler, ticari reklamlarÄ±nda yer alan iddialarÄ±n doÄŸruluÄŸunu ispatla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olacak.

ReklamÄ± yapÄ±lan mal veya hizmetlerin satÄ±n alÄ±nmasÄ± veya belli sayÄ±da kupon, etiket, kapak ve benzeri unsurlarÄ±n biriktirilmesi suretiyle piyango, ikramiye Ã§ekiliÅŸi ya da bir yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lma hakkÄ± veren pazarlama tekniklerine iliÅŸkin de dÃ¼zenlemeye gidildi. Bu tÃ¼r kampanyalarda, promosyon sÃ¼resinin baÅŸlangÄ±Ã§ ve bitiÅŸ tarihi ile malÄ±n teslimi veya hizmetin yerine getirilmesine iliÅŸkin ÅŸartlar ya da bu ÅŸartlarÄ±n duyuruluÅŸ ÅŸekli aÃ§Ä±klanacak.