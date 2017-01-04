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12:03, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ä°nsan vÃ¼cudunda yeni bir organ keÅŸfedildi
Ä°nsan vÃ¼cudunda yeni bir organ keÅŸfedildi
Foto: ArÅŸiv

Ä°nsan sindirim sisteminde gizlenmiÅŸ "BaÄŸÄ±rsak askÄ±sÄ±" ya da "mezenter" olarak isimlendirilen yeni bir organ keÅŸfedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°nsan sindirim sisteminde gizlenmiÅŸ yeni bir organ keÅŸfedildi. "BaÄŸÄ±rsak askÄ±sÄ±" ya da "mezenter" olarak isimlendirilen organÄ±n henÃ¼z iÅŸlevi ve yapÄ±sÄ±yla ilgili detaylÄ± bilgi elde edilemedi.

Yeni bulunan organÄ±n, daha Ã¶nceleri insan vÃ¼cudundaki parÃ§alanmÄ±ÅŸ yapÄ±larÄ±n bir arada durmasÄ± sonucu meydana geldiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yordu.

Ancak Lancet Gastroenteroloji ve Hepatoloji dergisinde yayÄ±nlanan makalede, araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n mezenterin tek parÃ§adan oluÅŸan bir organ olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Mezenter, karÄ±n zarÄ±nÄ±n ikiye katlanmÄ±ÅŸÄ±, karÄ±n boÅŸluÄŸunu kaplayan ve her ÅŸeyi bir arada tutan yeni bir organ olarak tanÄ±mlanÄ±yor. Bu yeni organla, insan organlarÄ±nÄ±n toplam sayÄ±sÄ± 79'a yÃ¼kseldi.
Mezenter'i ilk olarak 2012 yÄ±lÄ±nda keÅŸfeden Ä°rlandalÄ± bilim insanÄ± J. Calvin Coffey, bu geliÅŸmeyle birlikte 100 yÄ±llÄ±k anatomi bilgisinin de yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunun ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Coffey, 'Mezenter'in Ã¶nceki kanÄ±nÄ±n aksine parÃ§alanmÄ±ÅŸ yapÄ±larÄ±n bir araya gelmesiyle oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tek parÃ§a ve sÃ¼rekli bir yapÄ± olduÄŸunun ispatlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekiyor.

GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°MÄ°Z YIL Ã‡ALIÅžMALAR BAÅžLAMIÅžTI

Bilim insanlarÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda mezenterin varlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±rken tÄ±p Ã¶ÄŸrencileri de mezenteri yeni bir organ olarak Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Yeni keÅŸfedilen organÄ±n ne iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z bilinmese de bilim dÃ¼nyasÄ± bunu Ã¶nemli bir geliÅŸme olarak duyurdu.



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Bilim Teknoloji Haberleri
Ä°nsan vÃ¼cudunda yeni bir organ keÅŸfedildi
Ä°nsan vÃ¼cudunda yeni bir organ keÅŸfedildi

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