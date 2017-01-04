11:56, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Amiral Kuznetsov Rusya'ya dÃ¶nebilir





Rus uÃ§ak gemisi bu ay Suriye sahillerinden Ã¼lkesine geri dÃ¶nebilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rus uÃ§ak gemisi Amiral Kuznetsov ve nÃ¼kleer fÃ¼ze taÅŸÄ±yÄ±cÄ± "BÃ¼yÃ¼k Petro gemilerinin Ocak ayÄ±nda Akdeniz'deki Suriye kÄ±yÄ±larÄ±nda ayrÄ±larak Rusya'nÄ±n Kuzey Filosu olan Severomorsk ana Ã¼ssÃ¼ geri dÃ¶nebileceÄŸi bildirildi. Ä°nterfax haber ajansÄ±nÄ±n yakÄ±n zamanda gemileringeridÃ¶neceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rosbalt haber ajansÄ± ise Rus askeri gemilerinin 9 Åžubatta Severomorska dÃ¶neceÄŸinin AralÄ±k ayÄ±nda haber verildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Åžu anda Akdeniz'de Rusyaâ€™nÄ±n nÃ¼kleer fÃ¼ze kruvazÃ¶rÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Petro baÅŸta olmak Ã¼zere Amiral Kuznetsov, bÃ¼yÃ¼k anti-denizaltÄ± gemisi Severomorsk, Koramiral Kulakov ve Amiral GrigoroviÃ§ askeri gemileri bulunuyor. 29 AralÄ±k tarihinde Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile birlikte toplantÄ± yapan Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Shoigu Suriye'de ateÅŸkes ilanÄ±n Rus birliklerinin azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in fÄ±rsatlar yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸ ve Putin bu Ã¶neriyi kabul etmiÅŸti. Â

Ä°lgili Konular Rusya Suriye

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.