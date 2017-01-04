12:15, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Kafkasya Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nda bilanÃ§o: 318 asker Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

2016 yÄ±lÄ±nda GÃ¼ney Kafkasya Ã¼lkelerinin 318 askeri Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Hazar askeri araÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ verilerine gÃ¶re, 2016 yÄ±lÄ±nda Azerbaycan, Ermenistan ve GÃ¼rcistan gÃ¼venlik ve savunma gÃ¼Ã§lerinin en az 221 mensubu Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Rapora gÃ¶re, son bir yÄ±l iÃ§inde bu Ã¼lkelerden yine 97 askeri personel savaÅŸ dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullarda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Bunun yanÄ±nda 20 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ de Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Kafkaz Knut haber ajansÄ± DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ bÃ¶lgesinde durumun 2 Nisan- 5 Nisan dÃ¶neminde kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini haber vermiÅŸti.

Ermenistan ve Azerbaycan CumhurbaÅŸkanlarÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± ve AGÄ°T gÃ¶zlemcilerinin Ã§abalarÄ±na raÄŸmen taraflar ateÅŸkes rejimi ihlalleri konusunda birbirlerini suÃ§lamaya devam ediyor.

Uzmanlara gÃ¶re, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã¶nlenmesi iÃ§in gereken ÅŸartlar oluÅŸturulmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸtan sÃ¶z etmek mÃ¼mkÃ¼n olmuyor.

Hazar askeri araÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ verilerinin, resmi izleme raporlarÄ± ve medya bazÄ±nda elde edildiÄŸi bildirildi. Buna gÃ¶re, Ermenistanâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼ olarak kaybÄ± 165 kiÅŸi, Azerbaycan 147 kiÅŸi, GÃ¼rcistanâ€™Ä±n ise 6 kiÅŸi oldu.



