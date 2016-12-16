12:24, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Amanos DaÄŸÄ±'ndaki PKK hedefleri vuruldu





TSK, Amanos DaÄŸlarÄ±'nda PKK'nÄ±n altÄ± hedefini imha etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Amanos DaÄŸlarÄ±'nda PKK hedeflerini bombaladÄ±. Bu sabah 05.05-05.50 saatleri arasÄ±nda Hatayâ€™Ä±n DÃ¶rtyol ilÃ§esi Amanos DaÄŸlarÄ±'ndaki KuÅŸlucak Tepe mevkiine TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi. SavaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan PKK mensuplarÄ±nÄ±n barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak ve mevzii olarak kullandÄ±klarÄ± deÄŸerlendirilen 6 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi.

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