DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:04, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
12:24, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Amanos DaÄŸÄ±'ndaki PKK hedefleri vuruldu
Amanos DaÄŸÄ±'ndaki PKK hedefleri vuruldu

TSK, Amanos DaÄŸlarÄ±'nda PKK'nÄ±n altÄ± hedefini imha etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Amanos DaÄŸlarÄ±'nda PKK hedeflerini bombaladÄ±.

Bu sabah 05.05-05.50 saatleri arasÄ±nda Hatayâ€™Ä±n DÃ¶rtyol ilÃ§esi Amanos DaÄŸlarÄ±'ndaki KuÅŸlucak Tepe mevkiine TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi.

SavaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan PKK mensuplarÄ±nÄ±n barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak ve mevzii olarak kullandÄ±klarÄ± deÄŸerlendirilen 6 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi.



Ä°lgili Konular PKK hava operasyonu
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
ErdoÄŸan'dan ÅŸehit polis YÄ±ldÄ±z'Ä±n ailesine taziye telgrafÄ±
ErdoÄŸan'dan ÅŸehit polis YÄ±ldÄ±z'Ä±n ailesine taziye telgrafÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence merkezine yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen polis memuru YÄ±ldÄ±z'Ä±n ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ± gÃ¶nderdi
HDP'li vekile tahliye kararÄ±
HDP'li vekile tahliye kararÄ±

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Leyla Birlik hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verildi
Orhan AslÄ±tÃ¼rk KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Orhan AslÄ±tÃ¼rk, KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°ÅŸ adamÄ± AslÄ±tÃ¼rk, KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
YÄ±ldÄ±rÄ±m milletvekilleriyle bir araya geldi
YÄ±ldÄ±rÄ±m, milletvekilleriyle bir araya geldi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir grup AK Partili milletvekiliyle, TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi"ne iliÅŸkin istiÅŸarede bulundu
MHP yÃ¶netiminde istifa
MHP yÃ¶netiminde istifa

MHP Milletvekili Atilla Kaya, genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini bÄ±raktÄ±
ErdoÄŸan BugÃ¼n kaybedersek yeniden 'Sevr' imzalatÄ±lacak
ErdoÄŸan: BugÃ¼n kaybedersek yeniden 'Sevr' imzalatÄ±lacak

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bugÃ¼n verilen mÃ¼cadele kaybedilirse Ã¼lkenin Ã¶nÃ¼ne yeni bir Sevr anlaÅŸmasÄ± konacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Milli helikopterin uÃ§acaÄŸÄ± tarih aÃ§Ä±klandÄ±
Milli helikopterin uÃ§acaÄŸÄ± tarih aÃ§Ä±klandÄ±

Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "Ä°nÅŸallah 6 EylÃ¼l 2018 sabah saat 06.00'da TÃ¼rkiye'nin kendi geliÅŸtirdiÄŸi Ã¶zgÃ¼n, milli helikopterini de uÃ§urmuÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi
15 Temmuz'da Malatya'dan 10 uÃ§ak kaldÄ±rÄ±lmak istenmiÅŸ
15 Temmuz'da Malatya'dan 10 uÃ§ak kaldÄ±rÄ±lmak istenmiÅŸ

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan ÃœsteÄŸmen Resul S, ifadesinde, darbe giriÅŸimi gecesi Malatya'daki 7. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan mÃ¼himmat yÃ¼klÃ¼ 8 F-4 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± ile 2 yedek uÃ§aÄŸÄ±n hazÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±
Bakan IÅŸÄ±k'tan DEAÅž koalisyonuna Ä°ncirlik resti
Bakan IÅŸÄ±k'tan DEAÅž koalisyonuna Ä°ncirlik resti

Bakan IÅŸÄ±k, "Koalisyonun destek vermemesi, Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nÃ¼ de sorgulatÄ±yor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
SayaÃ§ okuyucularÄ±nÄ±n zorlu mesaisi FOTO
SayaÃ§ okuyucularÄ±nÄ±n zorlu mesaisi! | FOTO

IÄŸdÄ±r'Ä±n AralÄ±k ilÃ§esinde elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ± okumak iÃ§in kÄ±rsal alana giden gÃ¶revlilerin kÃ¶pekli saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ± belirtildi
Amanos DaÄŸÄ±'ndaki PKK hedefleri vuruldu
Amanos DaÄŸÄ±'ndaki PKK hedefleri vuruldu

TSK, Amanos DaÄŸlarÄ±'nda PKK'nÄ±n altÄ± hedefini imha etti
Ä°nternet reklamlarÄ±nda yeni dÃ¼zenleme
Ä°nternet reklamlarÄ±nda yeni dÃ¼zenleme

Elektronik haberleÅŸme hizmetlerine iliÅŸkin reklamlarda, test veya laboratuvar ÅŸartlarÄ±nda geÃ§erli olan internet hÄ±zlarÄ±na, tÃ¼m tÃ¼keticilerin ulaÅŸabileceÄŸi algÄ±sÄ± oluÅŸturulamayacak
Manyas KuÅŸ Cenneti'nde Sibirya kazÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Manyas KuÅŸ Cenneti'nde Sibirya kazÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Manyas KuÅŸ Cenneti'nde TÃ¼rkiye'de nadir gÃ¶rÃ¼len Sibirya kazÄ± tespit edildi
Ä°ki haftalÄ±k yaÄŸÄ±ÅŸlar Ä°stanbul'a yaradÄ±
Ä°ki haftalÄ±k yaÄŸÄ±ÅŸlar Ä°stanbul'a yaradÄ±

Ä°stanbul'a su saÄŸlayan barajlar, son 15 gÃ¼ndeki yaÄŸÄ±ÅŸlarla yaklaÅŸÄ±k 127 milyon 262 bin 60 metrekÃ¼p su tuttu
AltÄ±n fiyatlarÄ± 1 ayÄ±n en yÃ¼kseÄŸini gÃ¶rdÃ¼
AltÄ±n fiyatlarÄ± 1 ayÄ±n en yÃ¼kseÄŸini gÃ¶rdÃ¼

AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 134,2 lira ile 1 ayÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rdÃ¼
BÃ¼yÃ¼kannelere bebek bakÄ±m parasÄ± geliyor
BÃ¼yÃ¼kannelere bebek bakÄ±m parasÄ± geliyor

Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, bÃ¼yÃ¼kannelere evde bebek bakÄ±m parasÄ± verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Haberler

Kuzey Irak'ta 12 PKK hedefi imha edildi
Kuzey Irak'ta 12 PKK hedefi imha edildi

Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine saldÄ±rÄ±
Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine saldÄ±rÄ±

TSK'dan Irak'Ä±n kuzeyine hava harekatÄ±
TSK'dan Irak'Ä±n kuzeyine hava harekatÄ±

PKK hedefleri imha edildi
PKK hedefleri imha edildi

Zap bÃ¶lgesinde 5 hedef imha edildi
Zap bÃ¶lgesinde 5 hedef imha edildi

Zap bÃ¶lgesine hava harekatÄ±
Zap bÃ¶lgesine hava harekatÄ±

Ã‡ukurca kÄ±rsalÄ±na hava harekatÄ±
Ã‡ukurca kÄ±rsalÄ±na hava harekatÄ±

Irak'Ä±n kuzeyine hava harekatÄ±
Irak'Ä±n kuzeyine hava harekatÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 