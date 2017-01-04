12:32, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

SayaÃ§ okuyucularÄ±nÄ±n zorlu mesaisi! | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ARAS Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Fikret AkbaÅŸ, elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ± okumak iÃ§in kÄ±rsal alana giden gÃ¶revlilerin kÃ¶pekli saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



BazÄ± yerlerde elektrik sayacÄ±nÄ±n yanÄ±na zincirle kÃ¶pek bile baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Fikret AkbaÅŸ, "VatandaÅŸlardan duyarlÄ±lÄ±k bekliyoruz" dedi.

Ã‡OBAN KÃ–PEKLERÄ° GÃ–REVLÄ°LERE SALDIRIYOR!

Son olarak IÄŸdÄ±r'Ä±n AralÄ±k ilÃ§esine baÄŸlÄ± bir kÃ¶ye giden AraÅŸ Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. gÃ¶revlilerini kÃ¶pekler karÅŸÄ±ladÄ±. Ã‡oban kÃ¶peklerinin toplu saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayan sayaÃ§ okuma, kesme, baÄŸlama ekibi sopalarla kÃ¶peklerin yaklaÅŸmasÄ±nÄ± engelleme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ancak, kÃ¶pekler bir gÃ¶revliyi kolundan Ä±sÄ±rdÄ±. GÃ¶revlilerden biri cep telefonu ile kÃ¶peklerin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± saniye saniye gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

GÃ¶revlilerin kÃ¶ylere girdiÄŸinde tÃ¼m baÄŸlÄ± kÃ¶peklerin gÃ¶revlilerin Ã¼zerine salÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Aras Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Fikret AkbaÅŸ, bu tÃ¼r olaylarla Erzurum, Kars, IÄŸdÄ±r, Ardahan ve Bayburt'ta karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ã‡oban kÃ¶peklerinin sayaÃ§ okuma gÃ¶revlilerinden ÅŸimdiye kadar 4'Ã¼nÃ¼ Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan AkbaÅŸ, gÃ¶revlilerin kÃ¶peklere zarar vermemek iÃ§in Ã¶zen gÃ¶sterdiklerini belirtti.

"VATANDAÅžLARDAN DUYARLILIK BEKLÄ°YORUZ"

BazÄ± abonelerin de dÄ±ÅŸarda buhlunan sayacÄ±n altÄ±na kÃ¶pek baÄŸlaÄŸÄ±nÄ± anlatan Fikret AkbaÅŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"KaÃ§ak elektrik kullanÄ±lan ya da sayacÄ±n okunmasÄ±nÄ± istemeyen aboneler, kÃ¶pekleri gÃ¶revlilerin Ã¼zerine salÄ±yor. AslÄ±nda sÄ±k sÄ±k rastladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir zorluk bu. AralÄ±k'Ä±n bir kÃ¶yÃ¼nde kÃ¶peklerden biri arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± Ä±sÄ±rmÄ±ÅŸ. Biz arkadaÅŸlara ÅŸunu tembih ediyoruz. Kesinlikle bu tÃ¼r durumlarda kÃ¶peklere zarar vermeden sadece kendinizi koruyun, diyoruz. Her ay dÃ¼zenli olarak bu sayaÃ§larÄ± okumaya gayret ediyoruz. VatandaÅŸÄ±mÄ±z maÄŸdur etmemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu durum her bÃ¶lgede Ã§ok sÄ±k yaÅŸanan bir hadise. VatandaÅŸlardan duyarlÄ±lÄ±k bekliyoruz."