Bakan Işık'tan DEAŞ koalisyonuna İncirlik resti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Koalisyonun El Bab operasyonunda TSK’ya destek vermemesi düşündürücü. Koalisyonun destek vermemesi, İncirlik Üssü’nü de sorgulatıyor” dedi.
Milli Savunma Bakanı Işık, "Özellikle NATO'da uzun yıllar birlikte olduğumuz ülkelerin, DEAŞ ile mücadele için koalisyon oluşturmuş ülkelerin DEAŞ'a karşı mücadelede son derece kritik bir yer olan El Bab'a karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun başlattığı bu operasyona destek vermemesi doğrusu düşündürücü."dedi.
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Başbakan Yıldırım, bir grup AK Partili milletvekiliyle, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi"ne ilişkin istişarede bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün verilen mücadele kaybedilirse ülkenin önüne yeni bir Sevr anlaşması konacağını söyledi
Milli Savunma Bakanı Işık, "İnşallah 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini de uçurmuş olacağız" dedi
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Üsteğmen Resul S, ifadesinde, darbe girişimi gecesi Malatya'daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığından mühimmat yüklü 8 F-4 savaş uçağı ile 2 yedek uçağın hazırlatıldığını anlattı
Bakan Işık, "Koalisyonun destek vermemesi, İncirlik Üssü'nü de sorgulatıyor" açıklaması yaptı
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Elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin reklamlarda, test veya laboratuvar şartlarında geçerli olan internet hızlarına, tüm tüketicilerin ulaşabileceği algısı oluşturulamayacak
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