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12:41, 04 Ocak 2017 Çarşamba

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Bakan Işık'tan DEAŞ koalisyonuna İncirlik resti
Bakan Işık'tan DEAŞ koalisyonuna İncirlik resti

Bakan Işık, "Koalisyonun destek vermemesi, İncirlik Üssü'nü de sorgulatıyor" açıklaması yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Koalisyonun El Bab operasyonunda TSK’ya destek vermemesi düşündürücü. Koalisyonun destek vermemesi, İncirlik Üssü’nü de sorgulatıyor” dedi.

Milli Savunma Bakanı Işık, "Özellikle NATO'da uzun yıllar birlikte olduğumuz ülkelerin, DEAŞ ile mücadele için koalisyon oluşturmuş ülkelerin DEAŞ'a karşı mücadelede son derece kritik bir yer olan El Bab'a karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun başlattığı bu operasyona destek vermemesi doğrusu düşündürücü."dedi.

 



İlgili Konular abd incirlik üssü
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