12:53, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

15 Temmuz'da Malatya'dan 10 uÃ§ak kaldÄ±rÄ±lmak istenmiÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan ÃœsteÄŸmen Resul S, ifadesinde, darbe giriÅŸimi gecesi Malatya'daki 7. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan mÃ¼himmat yÃ¼klÃ¼ 8 F-4 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± ile 2 yedek uÃ§aÄŸÄ±n hazÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Olay gÃ¼nÃ¼ 7. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ± UÃ§ak BakÄ±m Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda 171 Filo Hat BakÄ±m SubayÄ± olarak gÃ¶rev yapan ve tutuklu bulunan ÃœsteÄŸmen Resul S, emniyetteki ifadesinde darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± aktardÄ±.

Darbe giriÅŸiminde herhangi bir konum ve faaliyetinin kesinlikle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Resul S, 15 Temmuz gecesi yaÅŸananlara iliÅŸkin, ÅŸu bilgileri verdi:

"Saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda UÃ§ak BakÄ±m Tabur KomutanÄ± Yarbay Cahit K. beni arayarak nerede olduÄŸumu, 'TMH (TerÃ¶rle MÃ¼cadele HarekatÄ±) gÃ¶revi varmÄ±ÅŸ' bununla ilgili bilgimin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Ben de bilgim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, evde bulunduÄŸumu sÃ¶yledim. Bunun uÌˆzerine Harekat KomutanÄ± Tayfun T. AlbayÄ±n kendisini arayarak, TMH gÃ¶revi olduÄŸunu bildirdiÄŸini, o da kendisinin izinde olduÄŸunu, UÃ§ak BakÄ±m Komutan Vekili BinbaÅŸÄ± Murat Ã–'nÃ¼n konuyla ilgilendiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini aktardÄ±. ArdÄ±ndan ben uÃ§ak bakÄ±m nÃ¶betÃ§isini arayarak durumun ne olduÄŸunu sordum. Bana dÃ¶rt uÃ§akla TMH gÃ¶revi iÃ§in 22.30 sÄ±ralarÄ±nda uÃ§ak baÅŸÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ben de personel sayÄ±sÄ±nÄ±n yeterli olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordum. AltÄ± silah personelinin ve iki makinist personelinin mevcut olduÄŸunu belirtti."

UÃ‡UÅž GÃ–REVÄ° VERÄ°LDÄ°

Resul S, daha sonra kendisinin makinist atÃ¶lye komutanÄ± KÄ±demli BaÅŸÃ§avuÅŸ Kemal A'yÄ± arayarak, dÃ¶rt uÃ§aÄŸÄ±n 22.30 sÄ±ralarÄ±nda uÃ§ak baÅŸÄ± yapacaklarÄ±nÄ±, yeterli personelin mesaiye gelmesini saÄŸlamasÄ±nÄ± istediÄŸini vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"ArdÄ±ndan evden ayrÄ±ldÄ±m. Murat Ã–. binbaÅŸÄ± ile irtibata geÃ§erek komutanÄ±m mesaide altÄ± silahÃ§Ä± personelin mevcut olduÄŸunu, iki makinist personelinin var olduÄŸunu ve yeteri kadar makinist personelin gÃ¶reve geleceÄŸini bildirdim. ArdÄ±ndan 21.45 sÄ±ralarÄ±nda mesaiye vardÄ±m. UÃ§aklarÄ±n yuÌˆkleme durumunu kontrol etmek amacÄ±yla uÃ§aklarÄ±n baÅŸÄ±na gittim. DÃ¶rduÌˆncuÌˆ uÃ§aÄŸa da muÌˆhimmat yuÌˆklenmesinin devam ettiÄŸini gÃ¶rduÌˆkten sonra hangar iÃ§erisinde uzman tahsis bÃ¶luÌˆmuÌˆne girdim. 22.15 sÄ±ralarÄ±nda Murat Ã–. binbaÅŸÄ± gelerek uÃ§uÅŸun ÅŸu anda beklemede olduÄŸunu bildirdikten 5-10 dakika sonra filodan G. soyisimli uÌˆsteÄŸmen, uzman tahsis birimini arayarak uÃ§uÅŸun iptal olduÄŸunu, pilotlarÄ±n evlerine gideceklerini bildirdi.

Murat Ã–. binbaÅŸÄ± filo komutanÄ± Metin Ã‡. binbaÅŸÄ±m arayarak, G. uÌˆsteÄŸmenin uÃ§uÅŸun iptal edildiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini bildirdi. Metin Ã‡. de harekat komutanÄ± ile durumu netleÅŸtireceÄŸini sÃ¶yledi. Saat 22.45 sÄ±ralarÄ±nda Åžaban D. albay, uzman tahsis birimine geldi. Murat Ã–. binbaÅŸÄ±, Åžaban D. albaya, 'harekat komutanÄ±nÄ± arayÄ±p. durumun ne olduÄŸunu sorabilir misiniz?' diye sordu. Bunun uÌˆzerine Åžaban D. albay harekat komutanÄ±nÄ± arayarak durumu sordu, o da 'dÃ¶rt uÃ§aÄŸÄ±n beklemede kalacaÄŸÄ±nÄ± bu ÅŸekilde devam edeceÄŸini' bildirdi."

Bunun uÌˆzerine uzman tahsis biriminde oturarak, uÃ§uÅŸu beklemeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Resul S, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda televizyonu aÃ§Ä±nca haberlerde Ä°stanbul BoÄŸaz KÃ¶pruÌˆsuÌˆ'nuÌˆn kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberlerini gÃ¶rduÌˆk. Haberlerin devamÄ±nda BaÅŸbakan (Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m) 'Bu TSK iÃ§erisinde bir grubun kalkÄ±ÅŸma hareketidir' haberini izledikten sonra Murat Ã–. binbaÅŸÄ± bana uÃ§uÅŸ hattÄ±nÄ±n emniyet tedbirlerini almamÄ± sÃ¶yleyerek, yanÄ±mdan ayrÄ±ldÄ±. UÃ§uÅŸ hattÄ±nÄ±n emniyet tedbirinden kasÄ±t, uÃ§ak sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±, aÃ§Ä±kta uÃ§ak bÄ±rakÄ±lmamasÄ± anlamÄ±na gelir. Ben de aÃ§Ä±kta olan uÃ§aklarÄ±n hangara Ã§ekilmesini ve sÄ±ÄŸÄ±naktaki uÃ§aklarÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± emrini verdim, ardÄ±ndan uÃ§uÅŸ hattÄ±ndaki muÌˆhimmat ve uÃ§ak Ã§eker araÃ§larÄ±nÄ±n hangara alÄ±nmasÄ± emrini verdim. SonrasÄ±nda uÃ§ak sÄ±ÄŸÄ±nak kapÄ±larÄ±nÄ±n kapatÄ±lÄ±p kapatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol etmesi amacÄ±yla bir personel gÃ¶revlendirdim ve uÃ§uÅŸ hattÄ± bÃ¶lgesinde buÌˆtuÌˆn Ä±ÅŸÄ±klarÄ±n kapatÄ±lmasÄ± emrini verdim."

UÃ‡AKLAR Ä°KÄ°NCÄ° KEZ KALDIRILMAK Ä°STENDÄ°

Resul S, saat 03.57'de uzman tahsis biriminden BaÅŸÃ§avuÅŸ Alper A'nÄ±n telsizden kendisini anons ettiÄŸini ifade ederek, yanÄ±na gittiÄŸinde filo komutanÄ± BinbaÅŸÄ± Metin Ã‡.'nin dÃ¶rt asÄ±l ve iki uÃ§aÄŸÄ±n yedek olarak TMH kapsamÄ±nda BirleÅŸtirilmiÅŸ Hava Harekat Merkezi (BHM) emri ile 5-10 dakika iÃ§erisinde hazÄ±r edilmesini istediÄŸini anlattÄ±.

Filoya giderek filo komutanÄ±nÄ±n odasÄ±na girdiklerini ve BinbaÅŸÄ± Murat Ã–'nÃ¼n Metin Ã‡. binbaÅŸÄ±ya, "Bu uÃ§aklarÄ± BHM emriyle TMH kapsamÄ±nda mÄ± istiyorsunuz" diye sorduÄŸunu belirten Resul S, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"O da 'evet BHM emri ile' dedi. Emin misiniz bu ÅŸartlarda BHM emri ile olduÄŸuna diye tekrar sordu, oda 'eminiz BHM emri ile' diyerek dÃ¶rt uÃ§aÄŸÄ±n TMH kapsamÄ±nda istenildiÄŸini sÃ¶yledi. Sonra odada bulunan harekat komutanÄ± Tayfun T. Albay'a dÃ¶nerek 'komutanÄ±m BHM emri ile mi bu ÅŸartlarda isteniliyor bu uÃ§aklar' diye sordu. O da evet BHM emri ile olduÄŸunu bildirdi. UÃ§aklar saat 04.30 sÄ±ralarÄ±nda hazÄ±r oldu, filoya bilgi verildi ve pilotlar uÃ§aklarÄ±n baÅŸÄ±na geldi. SonrasÄ±nda bu uÃ§aklar rule alarak, inen dÃ¶rt nakliye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±na giderek 5 ya da 10 dakika iÃ§erisinde geri dÃ¶nduÌˆler. DÃ¶nduÌˆklerinde Ã–. BinbaÅŸÄ± filo komutanÄ±na 'neden geri dÃ¶nduÌˆnuÌˆz' diye sordu, o da kendisine 'BHM emri ile geri dÃ¶nduÌˆk' dedi. Sonra uÃ§aklarÄ± biz tekrardan emniyete alarak uÃ§ak sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± ve hangara Ã§ektik."

Darbe giriÅŸimi gecesi, Malatya HavalimanÄ± ve 7. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortak kullandÄ±ÄŸÄ± ana pistler, havaalanÄ±ndaki itfaiye ve iÅŸ araÃ§larÄ± ile BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine ait, otobÃ¼s, iÅŸ makinesi ve kamyon ve otobÃ¼slerle tamamen kapatÄ±larak, uÃ§aklarÄ±n kalkÄ±ÅŸ ve iniÅŸ yapmasÄ± engellenmiÅŸti.

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