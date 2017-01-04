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Afrika
GÃ¼ncelleme: 22:50, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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Yemen'de savaÅŸtan sonra yeni tehlike 'Kolera'
Yemen'de savaÅŸtan sonra yeni tehlike 'Kolera'

Yemen'de 2 yÄ±ldan bu yana devam eden iÃ§ savaÅŸ nedeniyle saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ±nÄ±n zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede halihazÄ±rda 20 milyon 800 bin insan kolerayla da mÃ¼cadele etmek zorunda kalÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'de 2 yÄ±ldan bu yana devam eden iÃ§ savaÅŸ nedeniyle saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ±nÄ±n zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede halihazÄ±rda 20 milyon 800 bin insan kolerayla da mÃ¼cadele etmek zorunda kalÄ±yor.

MeÅŸru yÃ¶netime darbe yaparak EylÃ¼l 2014'te baÅŸkent Sana ve birÃ§ok bÃ¶lgeyi ele geÃ§iren Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma nedeniyle BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) verilerine gÃ¶re 10 bin insan hayatÄ±nÄ± kaybetti. SavaÅŸ nedeniyle saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ±nÄ±n zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede halihazÄ±rda 20 milyon 800 bin insan ise kolera tehdidi altÄ±nda bulunuyor.

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) bu Ã§erÃ§evede geÃ§en ayÄ±n ortalarÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Yemen'deki kolera salgÄ±nÄ±nÄ±n 15 vilayete sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸu ana kadar 10 bin 184 kiÅŸide salgÄ±n ÅŸÃ¼phesine rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ã–rgÃ¼t, toplam 156 kiÅŸide kolera tespit edildiÄŸini, hastalÄ±k nedeniyle ise 92 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Taiz gibi bazÄ± kuÅŸatma altÄ±ndaki bÃ¶lgelere saÄŸlÄ±k ekiplerinin giriÅŸinin zor olmasÄ± nedeniyle Yemen'de koleranÄ±n yayÄ±lÄ±mÄ± ile ilgili net rakamlar vermek pek mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

Konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunan Yemen SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ali el-Velidi, "Ãœlkedeki siyasi ve askeri durumun bozulmasÄ±, koleranÄ±n yayÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸladÄ±." dedi.

"KOLERAYI KONTROL ALTINA ALABÄ°LDÄ°K"

KasÄ±m sonuna kadar salgÄ±n ÅŸÃ¼phesiyle gÃ¶zlem altÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerin 7 bin 730'a yÃ¼kseldiÄŸini, 122 kiÅŸide kesin olarak kolera tespitinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Velidi, bakanlÄ±ÄŸÄ±n salgÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alabilmesi iÃ§in 2 aydan bu yana DSÃ– ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) ile koordineli olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ortak Ã§alÄ±ÅŸma alanlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda, kolerada erken teÅŸhisin saÄŸlanmasÄ±, epidemiyolojik sÃ¼rveyans sisteminin gÃ¼Ã§lendirilmesi, hastalÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen 15 ilde teÅŸhis iÃ§in laboratuvar imkanlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n gerektiÄŸini ifade eden Velidi, "SalgÄ±nda dikkate deÄŸer bir azalma sÃ¶z konusu. Ã‡eÅŸitli bÃ¶lgelerdeki hastanelere gÃ¼nlÃ¼k 5 ya da 6 hasta geliyor. KoleranÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zamanlarda hastanelere baÅŸvuranlarÄ±n sayÄ±sÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu sayÄ± gerÃ§ekten dÃ¼ÅŸÃ¼k. SalgÄ±nÄ± yok ettik demek iÃ§in henÃ¼z erken. Ama ÅŸunu sÃ¶yleyebiliriz, DSÃ– ve UNICEF'in iÅŸbirliÄŸiyle kolerayÄ± kontrol altÄ±na alabildik, yayÄ±lmasÄ±nÄ± azaltmayÄ± baÅŸarabildik." dedi.

SAVAÅžIN ETKÄ°LERÄ°

Yemen'in Sana, Taiz, Aden, El-Hadide ve Sada kentlerinin, koleranÄ±n en fazla gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yerler olduÄŸu belirtiliyor.

Aden'deki Cumhuriyet Hastanesi Ä°shal BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Dr. Menal Abdulmelik, "SavaÅŸ, kolera gibi salgÄ±nlarÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±. SaÄŸlÄ±k ve devlet kurumlarÄ±nÄ±n, ekonomiyle ilgili kuruluÅŸlarÄ±n zayÄ±flamasÄ±, aile gelirlerinin azalmasÄ±, genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ± etkiledi." ifadelerini kullandÄ±.

BazÄ± bÃ¶lgelerde suyun az oluÅŸunun, kolera vakalarÄ±nÄ±n artmasÄ±na neden olduÄŸunu belirten Abdulmelik, Ã¶zellikle evlerinden gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalanlar arasÄ±nda koleranÄ±n yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, temiz suya ulaÅŸma sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ve Ã§Ã¶plerin etrafa atÄ±lmasÄ±nÄ±n etkili olduÄŸunu kaydetti.

SalgÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ndan bu yana Cumhuriyet Hastanesi'ne, 161 kiÅŸinin bu ÅŸÃ¼pheyle baÅŸvurduÄŸunu, aralarÄ±nda Somali ve Etiyopya gibi farklÄ± uyruklara sahip kiÅŸilerin de bulunduÄŸunu aktaran Abdulmelik, bu kiÅŸilerden sadece birinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, Aden'deki diÄŸer hastanelerde ise toplam 17 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.

Abdulmelik, Aden'de kolera ÅŸÃ¼phesi bulunan ya da hasta olduÄŸu tespit edilen kiÅŸilerin karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in 5 saÄŸlÄ±k merkezinin hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

SalgÄ±nÄ±n yayÄ±lma nedenleri arasÄ±nda Aden sokaklarÄ±nda arÄ±tÄ±lmamÄ±ÅŸ kanalizasyon sularÄ±nÄ±n akmasÄ±nÄ± gÃ¶steren Abdulmelik, su ihtiyacÄ±nÄ± klorlanmamÄ±ÅŸ aÃ§Ä±k kuyulardan karÅŸÄ±layan ailelerin bulunduÄŸu semtlerde daha Ã§ok kolera vakasÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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Afrika Haberleri
Yemen'de savaÅŸtan sonra yeni tehlike 'Kolera'
Yemen'de savaÅŸtan sonra yeni tehlike 'Kolera'

Yemen'de 2 yÄ±ldan bu yana devam eden iÃ§ savaÅŸ nedeniyle saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ±nÄ±n zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede halihazÄ±rda 20 milyon 800 bin insan kolerayla da mÃ¼cadele etmek zorunda kalÄ±yor
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