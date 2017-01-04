13:02, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Milli helikopterin uÃ§acaÄŸÄ± tarih aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ±Â Fikri IÅŸÄ±k, "Ä°nÅŸallah 6 EylÃ¼l 2018 sabah saat 06.00'da TÃ¼rkiye'nin kendi geliÅŸtirdiÄŸi Ã¶zgÃ¼n,Â milli helikopterini de uÃ§urmuÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.

Fikri IÅŸÄ±k, "Ãœmit ederiz ki baÅŸta ABD olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n koalisyon gÃ¼Ã§leri, TÃ¼rkiye'nin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ihtiyaÃ§ duyduÄŸu hava desteÄŸi ve diÄŸer desteÄŸi verir. Bu noktada gereken adÄ±m daha fazla gecikmeden atÄ±lmÄ±ÅŸ olur." ifadelerini kullandÄ±.

Bakan IÅŸÄ±k, "Ã–zellikle NATO'da uzun yÄ±llar birlikte olduÄŸumuz Ã¼lkelerin, DEAÅž ile mÃ¼cadele iÃ§in koalisyon oluÅŸturmuÅŸ Ã¼lkelerin DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelede son derece kritik bir yer olan El Bab'a karÅŸÄ± TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin desteklediÄŸi Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bu operasyona destek vermemesi doÄŸrusu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼." diye konuÅŸtu.