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Azeri aktivist Leyla Yunus'a İnsan Hakları ödülü
Azeri aktivist Leyla Yunus'a İnsan Hakları ödülü

Leyla Yunus Azerbaycan’da yılın insan hakları savunucusu ilan edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan Siyasi Tutsakları İzleme Merkezi 2016 yılında "Yılın insan hakları savunucusu" ödül programını tesis ederek ilk olarak bu ödülü Barış ve Demokrasi Enstitüsü müdürü Leyla Yunus’a verdi.

Kafkaz Knut haber ajansı 13 Ağustos 2015 yılında Leyla Yunus’un 8,5 yıl ve kocası Arif Yunus’un yedi yıl hapis cezasına çarptırıldığını haber vermişti.  

Merkezin açıklamasında, "Leyla Yunus bu ödüle insan haklarını koruma ve 2016 yılında Azerbaycan'da siyasi tutukluların sorun hakkında uluslararası toplumu bilgilendirme çabaları için layık görülmüştür” denildi.

Merkez müdürü Hasanov, "Yetkililer tarafından baskı, tutuklama, işkence ile sağlığına zarar verilmesine rağmen, Leyla Yunus demokrasinin önemli yönü olan insan hakları alanında çalışmaya devam etmektedir” dedi. Sağlık sorunları olmasına rağmen, şu anda yurt dışında olan Leyla Yunus’un, Azerbaycan'da siyasi tutukluların serbest bırakılması için mücadelesini devam ettirdiğini belirtti.



İlgili Konular Azerbaycan Leyla Yunus
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