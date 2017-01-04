Azeri aktivist Leyla Yunus'a İnsan Hakları ödülü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Azerbaycan Siyasi Tutsakları İzleme Merkezi 2016 yılında "Yılın insan hakları savunucusu" ödül programını tesis ederek ilk olarak bu ödülü Barış ve Demokrasi Enstitüsü müdürü Leyla Yunus’a verdi.
Kafkaz Knut haber ajansı 13 Ağustos 2015 yılında Leyla Yunus’un 8,5 yıl ve kocası Arif Yunus’un yedi yıl hapis cezasına çarptırıldığını haber vermişti.
Merkezin açıklamasında, "Leyla Yunus bu ödüle insan haklarını koruma ve 2016 yılında Azerbaycan'da siyasi tutukluların sorun hakkında uluslararası toplumu bilgilendirme çabaları için layık görülmüştür” denildi.
Merkez müdürü Hasanov, "Yetkililer tarafından baskı, tutuklama, işkence ile sağlığına zarar verilmesine rağmen, Leyla Yunus demokrasinin önemli yönü olan insan hakları alanında çalışmaya devam etmektedir” dedi. Sağlık sorunları olmasına rağmen, şu anda yurt dışında olan Leyla Yunus’un, Azerbaycan'da siyasi tutukluların serbest bırakılması için mücadelesini devam ettirdiğini belirtti.
Kazakistan heyeti, BMGK'nın yeni dönemindeki ilk oturumuna katıldı
Filipinler lideri Duterte DEAŞ'ın her yerde olduğunu, kendi kuzenlerinin bile örgüt saflarında yer aldığını söyledi
Malezya'da yaşanan sel dolayısıyla en az 19 bin kişi tahliye edildi
İki şirketten oluşan Çinli bir konsorsiyum, ikiz kule projesini 2,7 milyar dolarlık teklifle kazandı
İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi
Yunanistan, ABD kuvvetlerinin ihtiyaç fazlası olarak envanterinden çıkan OH-58D tipi helikopter alıyor.
Yerde yatan Filistinliyi öldüren İsrail askerinin öldürme suçu işlediğine hükmedildi
İran'da Meclis Hukuk ve Yargı Komisyonu Üyesi Purmuhtar, devlet kadrolarında çifte vatandaşlığa sahip 40 yetkilinin olduğunu söyledi
Leyla Yunus Azerbaycan’da yılın insan hakları savunucusu ilan edildi
Kafkasya çatışmalarında 318 askerin hayatını kaybettiği açıklandı
Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Beyci'de askeri bir helikopterin düştüğü bildirildi
Rus uçak gemisi bu ay Suriye sahillerinden ülkesine geri dönebilir
İsrail Meclisi, Filistinlilerin sosyal medya üzerinden İsrail güçlerinin yaptıklarını afişe etmesini engellemek için 'ulusal güvenliği tehdit eden internet içeriklerinin yasaklanması' içerikli yeni yasa tasarısını gelen tüm tepkilere rağmen ilk oturumda kabul etti.
Yetkililer, Burundi'nin imajına zarar verdiği gerekçesiyle İnsan Hakları Topluluğu adlı sivil toplum kuruluşunun kapatılmasına karar verdi
ABD'de bir eyalette dükkan sahibinin penceresine 'Obama ve Müslümanlar burada istenmiyor' afişi asması nefreti körüklediği gerekçesiyle yoğun tepki aldı
Bakan Çavuşoğlu Astana'daki Suriye görüşmelerinin tarihini 23 Ocak olarak açıkladı