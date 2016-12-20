DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:03, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
OrtadoÄŸu
13:11, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Ä°ran'da devlet yetkilileri, Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k yasaÄŸÄ±nÄ± deldi
Ä°ran'da devlet yetkilileri, Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k yasaÄŸÄ±nÄ± deldi
Foto: ArÅŸiv

Ä°ran'da Meclis Hukuk ve YargÄ± Komisyonu Ãœyesi Purmuhtar, devlet kadrolarÄ±nda Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip 40 yetkilinin olduÄŸunu sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'da Meclis Hukuk ve YargÄ± Komisyonu Ãœyesi Muhammed Ali Purmuhtar, devlet kadrolarÄ±nda Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip 40 yetkilinin olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tesnim'e gÃ¶re, Purmuhtar, Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip bazÄ± kiÅŸilerin ÅŸu anda Ã¼lkenin "hassas" siyasi ve ekonomik kurumlarÄ±nÄ±n yÃ¶netiminde gÃ¶revli olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Konuyla ilgili hazÄ±rlanan nihai raporun ilgili mercilere sunulduÄŸunu aktaran Purmuhtar, devlet kadrolarÄ±nda 40 yetkilinin Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip olduÄŸunu belirtti. Purmuhtar, milletvekilleri arasÄ±nda da aynÄ± durumda olanlarÄ±n bulunduÄŸunu iddia etti.

Ä°ran'da yasak olmasÄ±na raÄŸmen devlet kadrolarÄ±nda Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip kiÅŸilerin gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialar zaman zaman gÃ¼ndeme geliyor.

Meclisteki bir grup milletvekili, Ocak 2015'te CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'ye gÃ¶nderdikleri mektupta, devletin Ã¼st kademelerinde bulunan Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip bazÄ± yetkililerin gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.

Ã‡Ä°FTE VATANDAÅžLIK Ä°RAN'DA YASAK

Ä°ran Meclis DÄ±ÅŸ Politika ve GÃ¼venlik Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyin Nakavi de geÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±nda Ä°stihbarat BakanÄ± Mahmud Alevi'nin devlet kadrolarÄ±ndaki Ã§ift uyruklu kiÅŸiler hakkÄ±nda meclise bazÄ± raporlar sunduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Nakavi, "Alevi'nin meclise sunduÄŸu rapora gÃ¶re, devlet kadrolarÄ±nda 79 kiÅŸinin Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip olduÄŸundan ÅŸÃ¼pheleniliyordu. DetaylÄ± incelemelerden sonra 35 kiÅŸinin Ã§ifte vatandaÅŸ olduÄŸu belirlendi. Bu baÄŸlamda ilgili kurumlar bilgilendirilerek bu yetkililerin gÃ¶rev almalarÄ± engellendi." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

BirÃ§ok Ã¼lkenin aksine Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k uygulamasÄ±nÄ± kabul etmeyen Ä°ran'da sÃ¶z konusu kiÅŸilerin kamu kurumlarÄ±nda gÃ¶rev almasÄ±na da izin verilmiyor.

Â 

Â 



Ä°lgili Konular iran
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Kazakistan BMGK'da ilk oturumunu yaptÄ±
Kazakistan BMGK'da ilk oturumunu yaptÄ±

Kazakistan heyeti, BMGK'nÄ±n yeni dÃ¶nemindeki ilk oturumuna katÄ±ldÄ±
Duterte'nin kuzenleri DEAÅž saflarÄ±ndaymÄ±ÅŸ
Duterte'nin kuzenleri DEAÅž saflarÄ±ndaymÄ±ÅŸ

Filipinler lideri Duterte DEAÅž'Ä±n her yerde olduÄŸunu, kendi kuzenlerinin bile Ã¶rgÃ¼t saflarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Malezya'da sel tahliyesi 19 bin kiÅŸi
Malezya'da sel tahliyesi: 19 bin kiÅŸi

Malezya'da yaÅŸanan sel dolayÄ±sÄ±yla en az 19 bin kiÅŸi tahliye edildi
KamboÃ§ya'da dÃ¼nyanÄ±n en yÃ¼ksek ikiz kuleleri yapÄ±lacak
KamboÃ§ya'da dÃ¼nyanÄ±n en yÃ¼ksek ikiz kuleleri yapÄ±lacak

Ä°ki ÅŸirketten oluÅŸan Ã‡inli bir konsorsiyum, ikiz kule projesini 2,7 milyar dolarlÄ±k teklifle kazandÄ±
Ä°srail gÃ¼Ã§leri 25 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail gÃ¼Ã§leri 25 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'da 25 Filistinliyi daha gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD'den Yunanistan'a 70 askeri helikopter
ABD'den, Yunanistan'a 70 askeri helikopter

Yunanistan, ABD kuvvetlerinin ihtiyaÃ§ fazlasÄ± olarak envanterinden Ã§Ä±kan OH-58D tipi helikopter alÄ±yor.
YaralÄ± Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren iÅŸgalci suÃ§lu bulundu
YaralÄ± Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren iÅŸgalci suÃ§lu bulundu

Yerde yatan Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askerinin Ã¶ldÃ¼rme suÃ§u iÅŸlediÄŸine hÃ¼kmedildi
Ä°ran'da devlet yetkilileri Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k yasaÄŸÄ±nÄ± deldi
Ä°ran'da devlet yetkilileri, Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k yasaÄŸÄ±nÄ± deldi

Ä°ran'da Meclis Hukuk ve YargÄ± Komisyonu Ãœyesi Purmuhtar, devlet kadrolarÄ±nda Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip 40 yetkilinin olduÄŸunu sÃ¶yledi
Azeri aktivist Leyla Yunus'a Ä°nsan HaklarÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼
Azeri aktivist Leyla Yunus'a Ä°nsan HaklarÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼

Leyla Yunus Azerbaycanâ€™da yÄ±lÄ±n insan haklarÄ± savunucusu ilan edildi
Kafkasya Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nda bilanÃ§o 318 asker Ã¶lÃ¼
Kafkasya Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nda bilanÃ§o: 318 asker Ã¶lÃ¼

Kafkasya Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nda 318 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Irak'ta askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼
Irak'ta askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼

Irak'Ä±n Salahaddin vilayetine baÄŸlÄ± Beyci'de askeri bir helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Amiral Kuznetsov Rusya'ya dÃ¶nebilir
Amiral Kuznetsov Rusya'ya dÃ¶nebilir

Rus uÃ§ak gemisi bu ay Suriye sahillerinden Ã¼lkesine geri dÃ¶nebilir
Ä°srail dÃ¼nyanÄ±n iÅŸgali gÃ¶rmesini engelleyecek
Ä°srail, dÃ¼nyanÄ±n iÅŸgali gÃ¶rmesini engelleyecek

Ä°srail Meclisi, Filistinlilerin sosyal medya Ã¼zerinden Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin yaptÄ±klarÄ±nÄ± afiÅŸe etmesini engellemek iÃ§in 'ulusal gÃ¼venliÄŸi tehdit eden internet iÃ§eriklerinin yasaklanmasÄ±' iÃ§erikli yeni yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± gelen tÃ¼m tepkilere raÄŸmen ilk oturumda kabul etti.
Burundi'nin en eski STK'sÄ± kapatÄ±ldÄ±
Burundi'nin en eski STK'sÄ± kapatÄ±ldÄ±

Yetkililer, Burundi'nin imajÄ±na zarar verdiÄŸi gerekÃ§esiyle Ä°nsan HaklarÄ± TopluluÄŸu adlÄ± sivil toplum kuruluÅŸunun kapatÄ±lmasÄ±na karar verdi
MÃ¼slÃ¼manlar burada istenmiyor' tabelasÄ± tepki gÃ¶rdÃ¼
'MÃ¼slÃ¼manlar burada istenmiyor' tabelasÄ± tepki gÃ¶rdÃ¼

ABD'de bir eyalette dÃ¼kkan sahibinin penceresine 'Obama ve MÃ¼slÃ¼manlar burada istenmiyor' afiÅŸi asmasÄ± nefreti kÃ¶rÃ¼klediÄŸi gerekÃ§esiyle yoÄŸun tepki aldÄ±
Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tarihi aÃ§Ä±klandÄ±
Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tarihi aÃ§Ä±klandÄ±

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tarihini 23 Ocak olarak aÃ§Ä±kladÄ±

Haberler

Bahreyn cezaevi firarÄ±nda Ä°ran'Ä± suÃ§luyor
Bahreyn cezaevi firarÄ±nda Ä°ran'Ä± suÃ§luyor

Ä°ran, Irak'a verdiÄŸi elektriÄŸi tamamen kesti
Ä°ran Irak'a verdiÄŸi elektriÄŸi tamamen kesti

AteÅŸkes sonrasÄ± Tahran'da kritik buluÅŸma
AteÅŸkes sonrasÄ± Tahran'da kritik buluÅŸma

Ä°ranlÄ± din adamÄ±nÄ±n "aÃ§lÄ±k grevine" baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±
Ä°ranlÄ± din adamÄ±nÄ±n quot aÃ§lÄ±k grevine quot baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

KasÄ±m SÃ¼leymani Halep'te
KasÄ±m SÃ¼leymani Halep'te

Netanyahu'dan Ä°ran'a mesaj
Netanyahu'dan Ä°ran'a mesaj

Ä°ranlÄ± komutan Halep'te Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ä°ranlÄ± komutan Halep'te Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

OrtadoÄŸu'da Ä°ran ve Suudilere bakÄ±ÅŸ
OrtadoÄŸu'da Ä°ran ve Suudilere bakÄ±ÅŸ






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 