13:11, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ran'da devlet yetkilileri, Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k yasaÄŸÄ±nÄ± deldi



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Ä°ran'da Meclis Hukuk ve YargÄ± Komisyonu Ãœyesi Purmuhtar, devlet kadrolarÄ±nda Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip 40 yetkilinin olduÄŸunu sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'da Meclis Hukuk ve YargÄ± Komisyonu Ãœyesi Muhammed Ali Purmuhtar, devlet kadrolarÄ±nda Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip 40 yetkilinin olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tesnim'e gÃ¶re, Purmuhtar, Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip bazÄ± kiÅŸilerin ÅŸu anda Ã¼lkenin "hassas" siyasi ve ekonomik kurumlarÄ±nÄ±n yÃ¶netiminde gÃ¶revli olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Konuyla ilgili hazÄ±rlanan nihai raporun ilgili mercilere sunulduÄŸunu aktaran Purmuhtar, devlet kadrolarÄ±nda 40 yetkilinin Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip olduÄŸunu belirtti. Purmuhtar, milletvekilleri arasÄ±nda da aynÄ± durumda olanlarÄ±n bulunduÄŸunu iddia etti. Ä°ran'da yasak olmasÄ±na raÄŸmen devlet kadrolarÄ±nda Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip kiÅŸilerin gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialar zaman zaman gÃ¼ndeme geliyor. Meclisteki bir grup milletvekili, Ocak 2015'te CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'ye gÃ¶nderdikleri mektupta, devletin Ã¼st kademelerinde bulunan Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip bazÄ± yetkililerin gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Ã‡Ä°FTE VATANDAÅžLIK Ä°RAN'DA YASAK Ä°ran Meclis DÄ±ÅŸ Politika ve GÃ¼venlik Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyin Nakavi de geÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±nda Ä°stihbarat BakanÄ± Mahmud Alevi'nin devlet kadrolarÄ±ndaki Ã§ift uyruklu kiÅŸiler hakkÄ±nda meclise bazÄ± raporlar sunduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Nakavi, "Alevi'nin meclise sunduÄŸu rapora gÃ¶re, devlet kadrolarÄ±nda 79 kiÅŸinin Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip olduÄŸundan ÅŸÃ¼pheleniliyordu. DetaylÄ± incelemelerden sonra 35 kiÅŸinin Ã§ifte vatandaÅŸ olduÄŸu belirlendi. Bu baÄŸlamda ilgili kurumlar bilgilendirilerek bu yetkililerin gÃ¶rev almalarÄ± engellendi." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. BirÃ§ok Ã¼lkenin aksine Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k uygulamasÄ±nÄ± kabul etmeyen Ä°ran'da sÃ¶z konusu kiÅŸilerin kamu kurumlarÄ±nda gÃ¶rev almasÄ±na da izin verilmiyor. Â Â

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