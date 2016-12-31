13:17, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan: BugÃ¼n kaybedersek yeniden 'Sevr' imzalatÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde dÃ¼zenlenen 33. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'nda gÃ¼ndemedair Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, "BugÃ¼n TÃ¼rkiye yeni bir istiklal mÃ¼cadelesi iÃ§indedir. Bu mÃ¼cadeleyi kazanÄ±rsak, 2023 hedeflerimize de ulaÅŸacaÄŸÄ±z, 2053 ve 2071 vizyonlarÄ±mÄ±zÄ± da ÅŸekillendireceÄŸiz. Kaybedersek, 100 yÄ±l Ã¶nce baÅŸarÄ±lamayan bir Sevr tezgahÄ± yeniden Ã¶nÃ¼mÃ¼ze getirilecek. TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinÃ§le meseleye yaklaÅŸmasÄ±, Ã¼slubunu, tavrÄ±nÄ±, sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ona gÃ¶re belirlemesi gerekiyor." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: "TÃ¼rkiye terÃ¶re teslim oldu demek, terÃ¶ristle, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle aynÄ± safta yer almaktÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin tÃ¼m amacÄ± birilerine iÅŸte bu sÃ¶zÃ¼ sÃ¶yletmektir. Bu sÃ¶zÃ¼ ifade eden kiÅŸi siyaset yapmÄ±yor sadece, kendi Ã¼lkesinin karÅŸÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan ÅŸer ittifakÄ±nÄ±n deÄŸirmenine de su taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ oluyor."

Â "TÃ¼rkiye'nin kendi gÃ¼venliÄŸi iÃ§in bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼cadeleyi 'baÅŸka devletlerin iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸmak' olarak gÃ¶ren bir kafa, olup bitenlerden hiÃ§bir ÅŸey anlamÄ±yor demektir. DEAÅž'a karÅŸÄ± en etkili mÃ¼cadeleyi veren bir Ã¼lkeyi, hala 'bu alÃ§ak Ã¶rgÃ¼te destek saÄŸlÄ±yor' imasÄ±yla suÃ§lamak, tam da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye saldÄ±ranlarÄ±n istedikleri tÃ¼rden bir sÃ¶ylemdir."

"BÃ¶lÃ¼cÃ¼ Ã¶rgÃ¼te, dinimizi istismar eden FETÃ–, DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlere fiili, yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ destek verenlere ne yapÄ±lÄ±yorsa, mezhep ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± veya hayat tarzÄ± Ã¼zerinden milletimizin bir kesimini istiskal etmeye Ã§alÄ±ÅŸanlara da aynÄ± muamele yapÄ±lacaktÄ±r, bu bÃ¶yle bilinmeli."

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"Suriye'de El Bab operasyonunu inÅŸallah kÄ±sa sÃ¼rede bitirecek ÅŸekilde yeni bir tertiplenmeye gidildi. Ä°nÅŸallah bu Ã§ok yakÄ±n bir zamanda hallolacak. ArdÄ±ndan MÃ¼nbiÃ§ baÅŸta olmak Ã¼zere, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yuvalandÄ±ÄŸÄ± diÄŸer bÃ¶lgeleri de temizlemekte kararlÄ±yÄ±z."

"Rusya ile birlikte yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Suriye'de kalÄ±cÄ± bir ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± ve ardÄ±ndan anlaÅŸmazlÄ±klara gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yoluyla siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m aranmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda umut verici geliÅŸmeler var. Bu sÃ¼recin baÅŸarÄ±yla neticelenip Suriyeli kardeÅŸlerimizin yaÅŸadÄ±klarÄ± acÄ±larÄ±n ve uÄŸradÄ±klarÄ± maÄŸduriyetlerin bir an Ã¶nce sona ermesi en bÃ¼yÃ¼k temennimizdir."

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