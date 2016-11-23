GÃ¼ncelleme: 21:00, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Obama, sosyal ve ekonomik eÅŸitsizlikleri gideremedi

BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 20 Ocak'ta halefi Donald Trump'a devredecek Barack Obama, 8 yÄ±llÄ±k gÃ¶rev sÃ¼resince birÃ§ok alanda olduÄŸu gibi sosyoekonomik politikalarda da beklenen baÅŸarÄ±yÄ± gÃ¶steremedi.

BÃ¼yÃ¼k durgunluk sonrasÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imleri orta sÄ±nÄ±fÄ± gÃ¼Ã§lendirme vaatleriyle kazanan Obama, Ã¼lke ekonomisini krizden Ã§Ä±kardÄ± ancak kazanÄ±mlarÄ±n halka eÅŸit daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayamadÄ±.

SaygÄ±n kurumlar ve akademisyenler tarafÄ±ndan yapÄ±lan birÃ§ok araÅŸtÄ±rma, Ã¼lkedeki gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± eÅŸitsizliÄŸinin Obamaâ€™nÄ±n baÅŸkanlÄ±k dÃ¶neminde yÃ¼zyÄ±lÄ±n en kÃ¶tÃ¼ seviyesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor.

EÄŸitim, yaÅŸam beklentisi, psikolojik hastalÄ±klar, erken hamilelik, uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, intihar ve suÃ§ oranÄ± gibi birÃ§ok sosyal olguyu etkileyen gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± eÅŸitsizliÄŸinin, Ã¼lkede zaman zaman ÅŸiddete dÃ¶nÃ¼ÅŸen gÃ¶sterilerde payÄ± olduÄŸu belirtiliyor.

GELÄ°R DAÄžILIMINDA EN ADALETSÄ°Z ÃœLKE

Nobel Ã¶dÃ¼llÃ¼ ekonomist Thomas Piketty ve California Berkeley Ãœniversitesi ProfesÃ¶rÃ¼ Emmaneul Saez'in araÅŸtÄ±rmalarÄ±, Ã¼lkede gelirlerin 1920'li yÄ±llardan bu yana en adaletsiz ÅŸekilde daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor.

Piketty ve Saez'in ABD Ulusal Ekonomik AraÅŸtÄ±rmalar BÃ¼rosu'nca geÃ§en ay yayÄ±nlanan makalesine gÃ¶re, Ã¼lkede en varlÄ±klÄ± yÃ¼zde 1'lik kesimin yÄ±llÄ±k ortalama geliri son 25 yÄ±lda 3'e katlanarak 1,3 milyon dolara yÃ¼kseldi. Gelir piramidinin alt yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan yÃ¼zde 50'lik kesimin yÄ±llÄ±k ortalama geliri 16 bin dolarda kaldÄ±. ABD hÃ¼kÃ¼metinin 2013 yÄ±lÄ±nÄ± iÃ§erecek ÅŸekilde gÃ¼ncellenen resmi verileri de Piketty ve Saez'in bulgularÄ±nÄ± destekliyor.

ABD Merkez BankasÄ± (Fed) BaÅŸkanÄ± Janet Yellen, Ekim 2014'te yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada, gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± eÅŸitsizliÄŸinin kendisini endiÅŸelendirdiÄŸini ifade ederek, "Gelir ve varlÄ±k eÅŸitsizliÄŸi, bazÄ± gÃ¶stergelere gÃ¶re son 100 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyelerine yaklaÅŸtÄ±." uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Allianz Sigorta'nÄ±n her yÄ±l hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "Global Zenginlik Raporu" da gelir eÅŸitsizliÄŸinin yÃ¼ksek olduÄŸu Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda ABD'nin geldiÄŸini ortaya koyuyor. Raporun geÃ§en yÄ±lki sayÄ±sÄ±na gÃ¶re, gelir eÅŸitsizliÄŸinin derecesinin saptanmasÄ± iÃ§in kullanÄ±lan Gini katsayÄ±sÄ±, ABD iÃ§in yÃ¼zde 0,81 iken, Japonya iÃ§in yÃ¼zde 0,55, Almanya iÃ§in yÃ¼zde 0,72, Fransa iÃ§in yÃ¼zde 0,65 ve Ä°ngiltere iÃ§in yÃ¼zde 0,75 seviyesinde Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

Gelir eÅŸitsizliÄŸindeki performansÄ± diÄŸer geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere kÄ±yasla kÃ¶tÃ¼ olan ABD, geliÅŸmekte olan Ã¼lkeleri de geride bÄ±raktÄ±. Raporda, Gini katsayÄ±sÄ±nÄ±n Ã‡in'de yÃ¼zde 0,52, Rusya'da yÃ¼zde 0,68, Meksika'da yÃ¼zde 0,70 ve TÃ¼rkiye'de yÃ¼zde 0,67 olduÄŸu bilgisine yer verildi.

AyrÄ±ca, Harvard Ãœniversitesi Ekonomi ProfesÃ¶rÃ¼ Nathaniel Hendren ve Stanford Ãœniversitesi Ekonomi ProfesÃ¶rÃ¼ Raj Chetty'nin liderlik ettiÄŸi "FÄ±rsat EÅŸitliÄŸi Projesi", 1980'den sonra doÄŸan AmerikalÄ±larÄ±n sadece yarÄ±sÄ±nÄ±n ebeveynlerinden daha fazla gelir kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

AMERÄ°KAN ORTA SINIFI ERÄ°YOR

Washington merkezli Pew AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nin mayÄ±s ayÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapor ise kentlerde yaÅŸayan orta sÄ±nÄ±fÄ±n, dÃ¼ÅŸen gelirler ve bÃ¼yÃ¼yen gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± adaletsizliÄŸi nedeniyle eridiÄŸine iÅŸaret ediyor.

KuruluÅŸun, 2000-2014'te incelediÄŸi 229 metropolden toplanan verilere dayanan araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re, ABD'de orta gelir kategorisine giren yetiÅŸkinlerin oranÄ± 10 bÃ¼yÃ¼k kentten 9'unda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi.

ZENGÄ°N VE FAKÄ°R Ã–ÄžRENCÄ°LER ARASINDA 4 YIL FARK VAR

Gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ±ndaki eÅŸitsizlik sadece finansal zorluklara neden olmuyor. Ãœlkede artan sosyal tansiyona bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± olan gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ±ndaki eÅŸitsizlik, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k alanlarÄ±nÄ± da olumsuz etkiliyor.

Stanford Ãœniversitesi EÄŸitim PolitikalarÄ± Analiz Merkezi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, ABD'de yoksullarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrenciler, zenginlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerdeki okullara giden Ã¶ÄŸrencileri ortalama 4 yÄ±l geriden seyrediyor. Bu durum, Obama'nÄ±n "HiÃ§bir Ã‡ocuÄŸu Geride BÄ±rakma" temalÄ± eÄŸitim politikalarÄ±nÄ±n da baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu gÃ¶steriyor.

ZENGÄ°NLER FAKÄ°RLERDEN 10-15 YIL DAHA FAZLA YAÅžIYOR

"FÄ±rsat EÅŸitliÄŸi Projesi"nin 3 yÄ±lÄ± kapsayan bir baÅŸka araÅŸtÄ±rmasÄ±, ABD'de en zengin yÃ¼zde 1'lik kesimin en fakir yÃ¼zde 1'lik kesimden 10-15 yÄ±l daha fazla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor.

Buna gÃ¶re, en varlÄ±klÄ± yÃ¼zde 1'i oluÅŸturan erkekler, en fakir yÃ¼zde 1'lik kesimdeki erkeklere gÃ¶re 15 yÄ±l daha uzun yaÅŸÄ±yor. AraÅŸtÄ±rmada, hayat beklentisinde gelir eÅŸitsizliÄŸinden kaynaklanan bu farkÄ±n kadÄ±nlarda 10 yÄ±l olduÄŸu belirtiliyor.

Verilere gÃ¶re, 2016'da en zengin erkeklerde ortalama yaÅŸam sÃ¼resi 87,3 yÄ±l iken, en fakir kesimde bu rakam 72,7 yÄ±la geriledi. KadÄ±nlarda ise ortalama yaÅŸam sÃ¼resi en zengin kesimde 88,8 ve en fakir kesimde 78,7 olarak belirlenmiÅŸti.

KAYNAK: AA

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