Ä°srail gÃ¼Ã§leri 25 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srailÂ askerlerinin,Â BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli kentlerinde 25Â Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin, Tulkerem, Ramallah, Beytullahim ve El-Halil kentlerinde 25 Filistinli, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlardan 9'unun Hamas'a mensup olduÄŸu iddia edilen aÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Cenin'de 3 av tÃ¼feÄŸi ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildiÄŸi kaydedildi.
Ä°srail gÃ¼Ã§leri Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle hemen her gÃ¼n Filistinlilere yÃ¶nelik operasyonlar dÃ¼zenliyor.
Filistin makamlarÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re Ä°srail'deki hapishanelerde yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.
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Filipinler lideri Duterte DEAÅž'Ä±n her yerde olduÄŸunu, kendi kuzenlerinin bile Ã¶rgÃ¼t saflarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
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Ä°ki ÅŸirketten oluÅŸan Ã‡inli bir konsorsiyum, ikiz kule projesini 2,7 milyar dolarlÄ±k teklifle kazandÄ±
Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'da 25 Filistinliyi daha gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Yunanistan, ABD kuvvetlerinin ihtiyaÃ§ fazlasÄ± olarak envanterinden Ã§Ä±kan OH-58D tipi helikopter alÄ±yor.
Yerde yatan Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askerinin Ã¶ldÃ¼rme suÃ§u iÅŸlediÄŸine hÃ¼kmedildi
Ä°ran'da Meclis Hukuk ve YargÄ± Komisyonu Ãœyesi Purmuhtar, devlet kadrolarÄ±nda Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip 40 yetkilinin olduÄŸunu sÃ¶yledi
Leyla Yunus Azerbaycanâ€™da yÄ±lÄ±n insan haklarÄ± savunucusu ilan edildi
Kafkasya Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nda 318 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Irak'Ä±n Salahaddin vilayetine baÄŸlÄ± Beyci'de askeri bir helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Rus uÃ§ak gemisi bu ay Suriye sahillerinden Ã¼lkesine geri dÃ¶nebilir
Ä°srail Meclisi, Filistinlilerin sosyal medya Ã¼zerinden Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin yaptÄ±klarÄ±nÄ± afiÅŸe etmesini engellemek iÃ§in 'ulusal gÃ¼venliÄŸi tehdit eden internet iÃ§eriklerinin yasaklanmasÄ±' iÃ§erikli yeni yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± gelen tÃ¼m tepkilere raÄŸmen ilk oturumda kabul etti.
Yetkililer, Burundi'nin imajÄ±na zarar verdiÄŸi gerekÃ§esiyle Ä°nsan HaklarÄ± TopluluÄŸu adlÄ± sivil toplum kuruluÅŸunun kapatÄ±lmasÄ±na karar verdi
ABD'de bir eyalette dÃ¼kkan sahibinin penceresine 'Obama ve MÃ¼slÃ¼manlar burada istenmiyor' afiÅŸi asmasÄ± nefreti kÃ¶rÃ¼klediÄŸi gerekÃ§esiyle yoÄŸun tepki aldÄ±
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tarihini 23 Ocak olarak aÃ§Ä±kladÄ±