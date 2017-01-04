13:45, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail gÃ¼Ã§leri 25 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'da 25 Filistinliyi daha gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailÂ askerlerinin,Â BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli kentlerinde 25Â Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin, Tulkerem, Ramallah, Beytullahim ve El-Halil kentlerinde 25 Filistinli, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlardan 9'unun Hamas'a mensup olduÄŸu iddia edilen aÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Cenin'de 3 av tÃ¼feÄŸi ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildiÄŸi kaydedildi. Ä°srail gÃ¼Ã§leri Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle hemen her gÃ¼n Filistinlilere yÃ¶nelik operasyonlar dÃ¼zenliyor. Filistin makamlarÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re Ä°srail'deki hapishanelerde yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.

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