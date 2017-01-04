13:39, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD'den, Yunanistan'a 70 askeri helikopter





Yunanistan, ABD kuvvetlerinin ihtiyaÃ§ fazlasÄ± olarak envanterinden Ã§Ä±kan OH-58D tipi helikopter alÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Kara Kuvvetleriâ€™nde eÄŸitim modelleriyle yaklaÅŸÄ±k 50 yÄ±l hizmette kalan OH-58â€™ler keÅŸif amaÃ§lÄ± kullanÄ±lÄ±yor. Helikopterler, hedef aktarma, havadan karaya, havadan havaya roketler, deÄŸiÅŸik kalibrelerde makineli tÃ¼fek taÅŸÄ±yabiliyor. AyrÄ±ca ana rotor Ã¼zerine monte edilen FLIR, lazer mesafe Ã¶lÃ§Ã¼cÃ¼ ve hedef kilitleyici sistemiyle saldÄ±rÄ± helikopterlerinin yakÄ±n destekÃ§ilerinden biri. Oh-58â€™lerin gÃ¶sterdiÄŸi hedefler, taarruz helikopterleri tarafÄ±ndan vuruluyor. Bu konsepti yoÄŸun olarak Birinci KÃ¶rfez SavaÅŸÄ±â€™nda kullanÄ±lan ABD kuvvetleri, daha sonraki yÄ±llarda Afganistan ve Irak operasyonlarÄ±nda ise yerden aÃ§Ä±lan ateÅŸle 40â€™Ä±n Ã¼zerinde OH-58D kaybetmiÅŸti. Konsept deÄŸiÅŸtiren ABD Kara HavacÄ±larÄ±, OH-58â€™lerin yerine Ä°HA sistemleri kullanmaya baÅŸladÄ±. Kalan 300â€™Ã¼n Ã¼zerindeki helikopter Tunus, Kolombiya ve HÄ±rvatistanâ€™a askeri yardÄ±mlarla verildi. Halen Yunan kara havacÄ±lÄ±k birliklerinin vurucu gÃ¼cÃ¼nÃ¼ AH-64 Apache helikopterleri oluÅŸturuyor. Â Â

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