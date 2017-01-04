GÃ¼ncelleme: 13:36, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

YaralÄ± Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren iÅŸgalci suÃ§lu bulundu





Yerde yatan Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askerinin Ã¶ldÃ¼rme suÃ§u iÅŸlediÄŸine hÃ¼kmedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Åžeria'nÄ±n El Halil kentinde, yaralÄ± halde yerde yatan bir Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askeri 'kasÄ±t olmadan Ã¶ldÃ¼rme'den suÃ§lu bulundu. Ä°srail'in 1967'den bu yana iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu El Halil kentinde, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan vurulan ve yerde bilinÃ§siz halde yatan Filistinli Abdul Fetih El Åžerif, Elor Azaria isimli bir Ä°srail askeri tarafÄ±ndan baÅŸÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. UluslararasÄ± basÄ±nÄ±n geniÅŸ ÅŸekilde yer vermesinin ardÄ±ndan baÅŸlayan yargÄ± sÃ¼recinde Azaria'nÄ±n 'kasÄ±tsÄ±z adam Ã¶ldÃ¼rme suÃ§undan yargÄ±lanmasÄ±na karar verilmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.