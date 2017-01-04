13:58, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

MHP yÃ¶netiminde istifa





MHP Milletvekili Atilla Kaya, genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Anaysa deÄŸiÅŸikliÄŸi oylamasÄ±nda 'hayÄ±r' oyu vereceÄŸini aÃ§Ä±klayan MHP Milletvekili Atilla Kaya, genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini bÄ±raktÄ±.

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