MHP yÃ¶netiminde istifa

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Anaysa deÄŸiÅŸikliÄŸi oylamasÄ±nda 'hayÄ±r' oyu vereceÄŸini aÃ§Ä±klayan MHP Milletvekili Atilla Kaya, genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini bÄ±raktÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence merkezine yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen polis memuru YÄ±ldÄ±z'Ä±n ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ± gÃ¶nderdi
HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Leyla Birlik hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verildi
Ä°ÅŸ adamÄ± AslÄ±tÃ¼rk, KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir grup AK Partili milletvekiliyle, TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi"ne iliÅŸkin istiÅŸarede bulundu
MHP Milletvekili Atilla Kaya, genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini bÄ±raktÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bugÃ¼n verilen mÃ¼cadele kaybedilirse Ã¼lkenin Ã¶nÃ¼ne yeni bir Sevr anlaÅŸmasÄ± konacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "Ä°nÅŸallah 6 EylÃ¼l 2018 sabah saat 06.00'da TÃ¼rkiye'nin kendi geliÅŸtirdiÄŸi Ã¶zgÃ¼n, milli helikopterini de uÃ§urmuÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan ÃœsteÄŸmen Resul S, ifadesinde, darbe giriÅŸimi gecesi Malatya'daki 7. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan mÃ¼himmat yÃ¼klÃ¼ 8 F-4 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± ile 2 yedek uÃ§aÄŸÄ±n hazÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±
Bakan IÅŸÄ±k, "Koalisyonun destek vermemesi, Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nÃ¼ de sorgulatÄ±yor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
IÄŸdÄ±r'Ä±n AralÄ±k ilÃ§esinde elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ± okumak iÃ§in kÄ±rsal alana giden gÃ¶revlilerin kÃ¶pekli saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ± belirtildi
TSK, Amanos DaÄŸlarÄ±'nda PKK'nÄ±n altÄ± hedefini imha etti
Elektronik haberleÅŸme hizmetlerine iliÅŸkin reklamlarda, test veya laboratuvar ÅŸartlarÄ±nda geÃ§erli olan internet hÄ±zlarÄ±na, tÃ¼m tÃ¼keticilerin ulaÅŸabileceÄŸi algÄ±sÄ± oluÅŸturulamayacak
Manyas KuÅŸ Cenneti'nde TÃ¼rkiye'de nadir gÃ¶rÃ¼len Sibirya kazÄ± tespit edildi
Ä°stanbul'a su saÄŸlayan barajlar, son 15 gÃ¼ndeki yaÄŸÄ±ÅŸlarla yaklaÅŸÄ±k 127 milyon 262 bin 60 metrekÃ¼p su tuttu
AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 134,2 lira ile 1 ayÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rdÃ¼
Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, bÃ¼yÃ¼kannelere evde bebek bakÄ±m parasÄ± verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.