14:08, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

KamboÃ§ya'da dÃ¼nyanÄ±n en yÃ¼ksek ikiz kuleleri yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡inli iki ÅŸirketin oluÅŸturduÄŸu konsorsiyum, KamboÃ§ya'da dÃ¼nyanÄ±n en yÃ¼ksek ikiz kulelerini yapmak Ã¼zere anlaÅŸma imzaladÄ±.

Ã‡in KomÃ¼nist Partisi'nin resmi yayÄ±n organÄ± HalkÄ±n GÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n haberine gÃ¶re, Great Wall International ve Wuchang Shipbuilding Industry Group Co. Ltd. tarafÄ±ndan kurulan konsorsiyum, baÅŸkent Phnom Penh'deki inÅŸaatÄ±n ihalesini 2,7 milyar dolarlÄ±k teklifle kazandÄ±.

KamboÃ§ya ve Makao'dan birer ÅŸirketin konsorsiyuma destek verdiÄŸi projenin bu yÄ±lÄ±n sonuna doÄŸru baÅŸlayÄ±p 2022'ye kadar tamamlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

452 metre ile halen dÃ¼nyanÄ±n en yÃ¼ksek ikiz kuleleri olan Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'daki Petronas'tan 108 metre daha yÃ¼ksek olacak gÃ¶kdelenler, lÃ¼ks otel, iÅŸ merkezi, rezidans, AVM ve yaÅŸam komplekslerini kapsÄ±yor.