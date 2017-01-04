Malezya'da sel tahliyesi: 19 bin kiÅŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Malezya'da yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlar sonucu oluÅŸan seller nedeniyle en az 19 bin kiÅŸinin tahliye edildiÄŸi bildirildi.
Yetkililer yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin kuzeydoÄŸusunda etkisini artÄ±ran muson yaÄŸmurlarÄ± nedeniyle 19 binden fazla kiÅŸinin tahliye edildiÄŸini kaydetti.
Muson yaÄŸmurlarÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu Terengganu ve Kelantan eyaletlerinde ÅŸu ana kadar can kaybÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yetkililer, okullarda eÄŸitime ara verildiÄŸini ifade etti.
Malezya'da 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n sonlarÄ±nda etkili olan sellerde 250 binden fazla kiÅŸi tahliye edilmiÅŸti.
Tropikal kuÅŸakta yer alan Malezya'da her sene yaÄŸmur sezonunda sÄ±k sÄ±k sel felaketler yaÅŸanÄ±yor.
Kazakistan heyeti, BMGK'nÄ±n yeni dÃ¶nemindeki ilk oturumuna katÄ±ldÄ±
Filipinler lideri Duterte DEAÅž'Ä±n her yerde olduÄŸunu, kendi kuzenlerinin bile Ã¶rgÃ¼t saflarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Malezya'da yaÅŸanan sel dolayÄ±sÄ±yla en az 19 bin kiÅŸi tahliye edildi
Ä°ki ÅŸirketten oluÅŸan Ã‡inli bir konsorsiyum, ikiz kule projesini 2,7 milyar dolarlÄ±k teklifle kazandÄ±
Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'da 25 Filistinliyi daha gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Yunanistan, ABD kuvvetlerinin ihtiyaÃ§ fazlasÄ± olarak envanterinden Ã§Ä±kan OH-58D tipi helikopter alÄ±yor.
Yerde yatan Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askerinin Ã¶ldÃ¼rme suÃ§u iÅŸlediÄŸine hÃ¼kmedildi
Ä°ran'da Meclis Hukuk ve YargÄ± Komisyonu Ãœyesi Purmuhtar, devlet kadrolarÄ±nda Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip 40 yetkilinin olduÄŸunu sÃ¶yledi
Leyla Yunus Azerbaycanâ€™da yÄ±lÄ±n insan haklarÄ± savunucusu ilan edildi
Kafkasya Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nda 318 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Irak'Ä±n Salahaddin vilayetine baÄŸlÄ± Beyci'de askeri bir helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Rus uÃ§ak gemisi bu ay Suriye sahillerinden Ã¼lkesine geri dÃ¶nebilir
Ä°srail Meclisi, Filistinlilerin sosyal medya Ã¼zerinden Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin yaptÄ±klarÄ±nÄ± afiÅŸe etmesini engellemek iÃ§in 'ulusal gÃ¼venliÄŸi tehdit eden internet iÃ§eriklerinin yasaklanmasÄ±' iÃ§erikli yeni yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± gelen tÃ¼m tepkilere raÄŸmen ilk oturumda kabul etti.
Yetkililer, Burundi'nin imajÄ±na zarar verdiÄŸi gerekÃ§esiyle Ä°nsan HaklarÄ± TopluluÄŸu adlÄ± sivil toplum kuruluÅŸunun kapatÄ±lmasÄ±na karar verdi
ABD'de bir eyalette dÃ¼kkan sahibinin penceresine 'Obama ve MÃ¼slÃ¼manlar burada istenmiyor' afiÅŸi asmasÄ± nefreti kÃ¶rÃ¼klediÄŸi gerekÃ§esiyle yoÄŸun tepki aldÄ±
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tarihini 23 Ocak olarak aÃ§Ä±kladÄ±