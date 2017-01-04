14:16, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Malezya'da sel tahliyesi: 19 bin kiÅŸi





Malezya'da yaÅŸanan sel dolayÄ±sÄ±yla en az 19 bin kiÅŸi tahliye edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Malezya'da yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlar sonucu oluÅŸan seller nedeniyle en az 19 bin kiÅŸinin tahliye edildiÄŸi bildirildi. Yetkililer yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin kuzeydoÄŸusunda etkisini artÄ±ran muson yaÄŸmurlarÄ± nedeniyle 19 binden fazla kiÅŸinin tahliye edildiÄŸini kaydetti. Muson yaÄŸmurlarÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu Terengganu ve Kelantan eyaletlerinde ÅŸu ana kadar can kaybÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yetkililer, okullarda eÄŸitime ara verildiÄŸini ifade etti. Malezya'da 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n sonlarÄ±nda etkili olan sellerde 250 binden fazla kiÅŸi tahliye edilmiÅŸti. Tropikal kuÅŸakta yer alan Malezya'da her sene yaÄŸmur sezonunda sÄ±k sÄ±k sel felaketler yaÅŸanÄ±yor.

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