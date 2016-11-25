Duterte'nin kuzenleri DEAÅž saflarÄ±ndaymÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, DEAÅžâ€™a katÄ±ldan kuzenleri olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Independent'ta yer alan habere gÃ¶re Duterte, bazÄ± aile Ã¼yelerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a katÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶yledi.
Haber sitesi Rappler'a konuÅŸan Duterte, "DEAÅž her yerde gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. AÃ§Ä±k sÃ¶ylemek gerekirse, Ã¶rgÃ¼tte kuzenlerim var, duyduÄŸum kadarÄ±yla bazÄ±larÄ± DEAÅž'a katÄ±ldÄ±." diye konuÅŸtu.
Duterte bazÄ± akrabalarÄ±nÄ±n ise Filipinler ile anlaÅŸmaya varan ve yakÄ±n dÃ¶nemde hazÄ±rlanacak anayasa ile Ã¶zerk yÃ¶netim elde edecek Moro Ä°slami KurtuluÅŸ Cephesi (MILF) saflarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
GÃ¼venlik servislerine terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine katÄ±lanlarÄ±n peÅŸine gitmeleri konusunda emir vereceÄŸini belirten Duterte, Ã¼lkenin kanunlarÄ±nÄ± ihlal eden kiÅŸilerin, akraba olsun olmasÄ±n, sert karÅŸÄ±lÄ±k alacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Duterte, Davao'da EylÃ¼l ayÄ±nda meydana gelen ve 14 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 70 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± markette meydana gelen Ã§ifte patlama ile Cotabato bÃ¶lgesinde Noel arifesinde kilise dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸanan patlamanÄ±n DEAÅž baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
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