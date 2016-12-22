14:38, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

YÄ±ldÄ±rÄ±m, milletvekilleriyle bir araya geldi





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir grup AK Partili milletvekiliyle, TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi"ne iliÅŸkin istiÅŸarede bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi" ile ilgiliÂ AK Partili milletvekilleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir grup milletvekiliyleÂ AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, milletvekilleriyle, gelecek gÃ¼nlerdeÂ TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi" ile ilgili istiÅŸarede bulundu. BasÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸme, 2 saat 40 dakika sÃ¼rdÃ¼. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kanun teklifine iliÅŸkin, gruplar halinde milletvekilleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam edeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼rken de milletvekilleriyle bir araya gelmiÅŸti.

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