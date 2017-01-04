Kazakistan BMGK'da ilk oturumunu yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kazakistan'Ä±n BM GÃ¼venlik Konseyi geÃ§ici Ã¼yeliÄŸi dÃ¶neminde ele alacaÄŸÄ± Ã¶ncelikli konularÄ±n, gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n engellenmesi ve Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ±, uluslararasÄ± terÃ¶rizmle mÃ¼cadele olduÄŸu bildirildi.
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 1 Ocak 2017'den itibaren BM GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) 2017-2018 dÃ¶nemi geÃ§ici Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revi baÅŸlayan Kazakistan heyeti, BMGK'nÄ±n yeni dÃ¶nemindeki ilk oturumuna katÄ±ldÄ±.
Heyete liderlik eden BarlÄ±bay SadÄ±kov, oturumda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Kazakistan'Ä±n geÃ§ici Ã¼yelik dÃ¶neminde Ã¶ncelikli olarak Ã¶nleyici diplomasi, gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n engellenmesi ve Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra uluslararasÄ± terÃ¶rizmle mÃ¼cadele konularÄ±na eÄŸileceÄŸini belirtti.
SadÄ±kov, ayrÄ±ca BM'nin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan 2045'e kadar nÃ¼kleersiz, savaÅŸsÄ±z ve Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±z bir dÃ¼nya iÃ§in ortak Ã§abalarÄ±n Ã¶nemine vurgu yaptÄ±.
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kayrat Abdrahmanov'un gelecek hafta BM GÃ¼venlik Konseyi "Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã–nlenmesi ve BarÄ±ÅŸÄ±n KorunmasÄ±" konulu tartÄ±ÅŸmalara katÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.
Kazakistan, geÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda 138 oyla BM GÃ¼venlik Konseyi 2017-2018 dÃ¶nemi geÃ§ici Ã¼yeliÄŸine seÃ§ilmiÅŸti.
Kazakistan heyeti, BMGK'nÄ±n yeni dÃ¶nemindeki ilk oturumuna katÄ±ldÄ±
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