14:42, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Orhan AslÄ±tÃ¼rk, KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





Ä°ÅŸ adamÄ± AslÄ±tÃ¼rk, KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ÅŸ adamÄ± Orhan AslÄ±tÃ¼rk, KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KÄ±rklareli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi ekipleri, BakÄ±rkÃ¶y 4. Sulh Ceza HakimliÄŸince yakalama kararÄ± bulunan KÄ±rklareli'nde bir tekstil fabrikasÄ±nÄ±nda mÃ¼dÃ¼r olarak gÃ¶rev yapan AslÄ±tÃ¼rk'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. "DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve tehdit" iddiasÄ±yla verilen yakalama kararÄ± doÄŸrultusunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen AslÄ±tÃ¼rk, KÄ±rklareli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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