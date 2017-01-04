14:45, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

HDP'li vekile tahliye kararÄ±





HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Leyla Birlik hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Leyla Birlik hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verildi Â

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