14:48, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan'dan ÅŸehit polis YÄ±ldÄ±z'Ä±n ailesine taziye telgrafÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence merkezine yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen polis memuru YÄ±ldÄ±z'Ä±n ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ± gÃ¶nderdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep TayyipÂ ErdoÄŸan, Ä°stanbulÂ OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence merkezine yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen polis memuruÂ Burak YÄ±ldÄ±z'Ä±n ailesine bir baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ± gÃ¶nderdi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, OrtakÃ¶y'de bir eÄŸlence merkezine yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen polis memuru YÄ±ldÄ±z'Ä±n ailesine bir baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ± gÃ¶ndererek, taziyelerini iletti.

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