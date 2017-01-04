'GÃ¶z hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zamanÄ±nda teÅŸhisi kÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nlÃ¼yor'

Ä°stanbul Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, herkesin belirli aralÄ±klarla ayrÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¶z muayenesi olmasÄ± gerektiÄŸini, birÃ§ok gÃ¶z hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zamanÄ±nda teÅŸhis ve tedavisiyle kalÄ±cÄ± kÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶nlenebildiÄŸini bildirdi.
"Beyaz Baston KÃ¶rler HaftasÄ±" dolayÄ±sÄ±yla mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hafta Ã§erÃ§evesinde kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±yla sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerince yapÄ±lan etkinliklerle gÃ¶z saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶neminin vurgulandÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶rme engelli kiÅŸilerin bu durumdan kaynaklanan sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ± geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada, gÃ¶rme merkezinin ya da gÃ¶rme sinirinin zarar gÃ¶rmesi sonucu ortaya Ã§Ä±kabilen kÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼n, doÄŸrudan doÄŸruya gÃ¶zlerden de kaynaklandÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca doÄŸuÅŸtan da oluÅŸabileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
DoÄŸuÅŸtan kÃ¶rlÃ¼klerin, temel gÃ¶z dokularÄ±nÄ±n oluÅŸmamasÄ± ya da eksik olmasÄ± nedeniyle meydana gelebileceÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"Bunun yanÄ± sÄ±ra, gÃ¶rme sinirinin veya retina adÄ±nÄ± verdiÄŸimiz gÃ¶rme tabakasÄ±nÄ±n geliÅŸme bozukluklarÄ± ve hastalÄ±klarÄ± da olabilir. Bu gibi bozukluklar, az gÃ¶rme veya hiÃ§ gÃ¶rmemeye neden olur. Bu bozukluklara yol aÃ§an nedenler, kalÄ±tÄ±m, akraba evlilikleri, annenin hamileliÄŸinde geÃ§irmiÅŸ olduÄŸu hastalÄ±klar olabildiÄŸi gibi, bazÄ± bilinmeyen nedenler de olabilir. Herkesin belirli aralÄ±klarla ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir gÃ¶z muayenesi olmasÄ± gerekir. BirÃ§ok gÃ¶z hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zamanÄ±nda teÅŸhis ve tedavisiyle kalÄ±cÄ± kÃ¶rlÃ¼k Ã¶nlenebilir. Periyodik gÃ¶z kontrollerinin yapÄ±lmasÄ±, gÃ¶z hastalÄ±klarÄ±nÄ±n henÃ¼z belirtileri vermeden Ã¶nlenmesini ve gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r."
AÃ§Ä±klamada, gelip geÃ§ici olsa dahi gÃ¶rmede azalma, gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde uÃ§uÅŸan cisimler, Ä±ÅŸÄ±k Ã§akmalarÄ±, Ä±ÅŸÄ±klarÄ±n Ã§evresinde renkli halkalar gÃ¶rmek, bir perde arkasÄ±ndan bakÄ±yormuÅŸ gibi hissetmek, gÃ¶zde ve Ã§evresinde aÄŸrÄ± hissi, kÄ±zarÄ±klÄ±k, gÃ¶z kapaklarÄ±nda ÅŸiÅŸlik ve sulanma, gÃ¶zlerin birisinin veya ikisinin Ã¶ne doÄŸru Ã§Ä±kmasÄ± veya fÄ±rlamasÄ±, gÃ¶z kaymasÄ±, ÅŸehlalÄ±k, Ã§ift gÃ¶rme, diyabet hastalÄ±ÄŸÄ± ve ailede herhangi bir gÃ¶z hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmasÄ± gibi durumlarda zaman geÃ§irilmeden gÃ¶z hekimine baÅŸvurulmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.
Baston kullanmanÄ±n gÃ¶rme engellilerin dÃ¼ÅŸme, Ã§arpma, yaralanma, sakatlanma gibi kazalarla karÅŸÄ±laÅŸma ihtimalini azalttÄ±ÄŸÄ±, gÃ¼nlÃ¼k hayatta kolaylÄ±k saÄŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Baston kullanmaya kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda baÅŸlamanÄ±n, onu benimseme yÃ¶nÃ¼nden bÃ¼yÃ¼k Ã¶nemi vardÄ±r. Kendi baÅŸÄ±na gezme becerisi kazanan gÃ¶rme engellilerde motor beceriler daha Ã§abuk geliÅŸir, vÃ¼cut organlarÄ± daha saÄŸlÄ±klÄ± olur. AyrÄ±ca kendine gÃ¼ven duygusu oluÅŸur, sosyal etkinliklere katÄ±lmalarÄ± ve hayata uyumlarÄ± kolaylaÅŸÄ±r. Bu nedenle Beyaz Baston KÃ¶rler HaftasÄ±nda baston kullanmanÄ±n Ã¶nemi vurgulanarak, toplumun bilinÃ§lendirilmesi amaÃ§lanmaktadÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
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Ä°stanbul Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, herkesin belirli aralÄ±klarla ayrÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¶z muayenesi olmasÄ± gerektiÄŸini, birÃ§ok gÃ¶z hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zamanÄ±nda teÅŸhis ve tedavisiyle kalÄ±cÄ± kÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶nlenebildiÄŸini bildirdi
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