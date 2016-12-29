Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n tutukluluÄŸuna itiraz reddedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
"PKK ve FETÃ–/ PDY SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§larÄ±ndan tutuklanan gazeteci Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n tutukluluÄŸuna yapÄ±lan itiraz reddedildi.
Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n tutukluluÄŸuna yapÄ±lan itirazÄ± Ä°stanbul 9. Sulh Ceza HakimliÄŸi deÄŸerlendirdi. Hakimlik, nÃ¶betÃ§i mahkemenin tutuklama kararÄ±nÄ±n yerinde olduÄŸunu belirterek itirazÄ± reddetti. Mahkemenin gerekÃ§esi ÅŸÃ¶yle:
"Kararda kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesini gÃ¶steren somut delil ve vakalarÄ±n soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ±n iÃ§eriÄŸine uygun ÅŸekilde ortaya konulduÄŸu, tutuklamayÄ± gerektiren nedenlerin ve tutuklama tedbirinin Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼lÃ¼k ilkesine uygun olduÄŸu, tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasÄ±nÄ±n yetersiz kalacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren delillerin somut olgularla gerekÃ§elendirerek aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±, aÃ§Ä±klamalarÄ±n soruÅŸturma dosyasÄ± iÃ§eriÄŸine de uygun olduÄŸu, tÃ¼m bu olgu ve nedenler karÅŸÄ±sÄ±nda Ä°stanbul 8. Sulh Ceza HakimliÄŸi'nin itiraza konu tutuklama kararÄ±nda usul ve kanuna aykÄ±rÄ± bir yÃ¶n bulunmadÄ±ÄŸÄ±, kararÄ±n yerinde olduÄŸu sonuÃ§ ve vicdani kanaatine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan.."
Ahmet ÅžÄ±k, 30 AralÄ±k 2016 gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul 8. Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce sorgulandÄ±ktan sonra "PKK ve FETÃ–/ PDY SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.
ÅžÄ±k'Ä±n avukatlarÄ±, 2 Ocak'ta tutukluluÄŸa itiraz dilekÃ§esi sunarak tutuklama kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸlerdi.
Suriye'deki FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DAEÅž'in saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 asker ÅŸehit oldu, 4 asker de yaralandÄ±.
CHP, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine karÅŸÄ± takÄ±nacaÄŸÄ± tavrÄ± kapalÄ± grup toplantÄ±sÄ±nda deÄŸerlendirecek
KeÃ§iÃ¶ren Metrosu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 4 ve 5 Ocak'ta bazÄ± yollar araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacak. Ä°ÅŸte kapatÄ±lacak yollar ve alternatif gÃ¼zergahlar...
Abdullah GÃ¼l, "MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ±'na ifadeye gitmemesi talimatÄ±nÄ± verdim." aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Sur ilÃ§esinin yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan projelerin temeli tÃ¶renle atÄ±ldÄ±
Van'da PKK operasyonlarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmada, TÃ¼rk kolluk kuvvetlerine destek saÄŸlamaya hazÄ±r olduÄŸu bildirildi.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã§ok sayÄ±da esnafÄ± ilgilendiren sicil affÄ± ile ilgili "Bu hafta Meclisâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek ve en kÄ±sa sÃ¼rede de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek" dedi.
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± "LYS'de bu yÄ±l ilk kez uygulanacak kÄ±sa cevaplÄ± sorularla ilgili "Bir kelimelik cevaplar Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. AdaylarÄ±mÄ±z, doÄŸru cevabÄ± ilgili kutucuÄŸa yazÄ±p kodlayacak." dedi
Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n tutukluluÄŸuna yapÄ±lan itiraz reddedildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence merkezine yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen polis memuru YÄ±ldÄ±z'Ä±n ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ± gÃ¶nderdi
HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Leyla Birlik hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verildi
Ä°ÅŸ adamÄ± AslÄ±tÃ¼rk, KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir grup AK Partili milletvekiliyle, TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi"ne iliÅŸkin istiÅŸarede bulundu
MHP Milletvekili Atilla Kaya, genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini bÄ±raktÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bugÃ¼n verilen mÃ¼cadele kaybedilirse Ã¼lkenin Ã¶nÃ¼ne yeni bir Sevr anlaÅŸmasÄ± konacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi