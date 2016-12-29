15:11, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n tutukluluÄŸuna itiraz reddedildi





Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n tutukluluÄŸuna yapÄ±lan itiraz reddedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi "PKK ve FETÃ–/ PDY SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§larÄ±ndan tutuklanan gazeteci Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n tutukluluÄŸuna yapÄ±lan itiraz reddedildi. Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n tutukluluÄŸuna yapÄ±lan itirazÄ± Ä°stanbul 9. Sulh Ceza HakimliÄŸi deÄŸerlendirdi. Hakimlik, nÃ¶betÃ§i mahkemenin tutuklama kararÄ±nÄ±n yerinde olduÄŸunu belirterek itirazÄ± reddetti. Mahkemenin gerekÃ§esi ÅŸÃ¶yle: "Kararda kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesini gÃ¶steren somut delil ve vakalarÄ±n soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ±n iÃ§eriÄŸine uygun ÅŸekilde ortaya konulduÄŸu, tutuklamayÄ± gerektiren nedenlerin ve tutuklama tedbirinin Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼lÃ¼k ilkesine uygun olduÄŸu, tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasÄ±nÄ±n yetersiz kalacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren delillerin somut olgularla gerekÃ§elendirerek aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±, aÃ§Ä±klamalarÄ±n soruÅŸturma dosyasÄ± iÃ§eriÄŸine de uygun olduÄŸu, tÃ¼m bu olgu ve nedenler karÅŸÄ±sÄ±nda Ä°stanbul 8. Sulh Ceza HakimliÄŸi'nin itiraza konu tutuklama kararÄ±nda usul ve kanuna aykÄ±rÄ± bir yÃ¶n bulunmadÄ±ÄŸÄ±, kararÄ±n yerinde olduÄŸu sonuÃ§ ve vicdani kanaatine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan.." 30 ARALIK'TA TUTUKLANMIÅžTI Ahmet ÅžÄ±k, 30 AralÄ±k 2016 gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul 8. Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce sorgulandÄ±ktan sonra "PKK ve FETÃ–/ PDY SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. ÅžÄ±k'Ä±n avukatlarÄ±, 2 Ocak'ta tutukluluÄŸa itiraz dilekÃ§esi sunarak tutuklama kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸlerdi.

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