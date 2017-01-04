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15:19, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ã–SYM'den 'kÄ±sa cevap' aÃ§Ä±klamasÄ±
Ã–SYM'den 'kÄ±sa cevap' aÃ§Ä±klamasÄ±

Ã–SYM BaÅŸkanÄ± "LYS'de bu yÄ±l ilk kez uygulanacak kÄ±sa cevaplÄ± sorularla ilgili "Bir kelimelik cevaplar Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. AdaylarÄ±mÄ±z, doÄŸru cevabÄ± ilgili kutucuÄŸa yazÄ±p kodlayacak." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–mer Demir, LYS'de bu yÄ±l ilk kez uygulanacak kÄ±sa cevaplÄ± sorularla ilgili "Bir kelimelik cevaplar Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. AdaylarÄ±mÄ±z, doÄŸru cevabÄ± ilgili kutucuÄŸa yazÄ±p kodlayacak. BirÃ§ok adayda, â€˜el yazÄ±mdan dolayÄ± bir kayÄ±p olursa' diye bir kaygÄ± var. Bu kaygÄ±larÄ± gidermek iÃ§in kodlama yapmalarÄ±nÄ± isteyeceÄŸiz. Zaten tek kelimelik ya da matematikte en fazla 3 basamaklÄ± bir rakamÄ± yazÄ±p kodlamalarÄ±nÄ± isteyeceÄŸiz. Okuma hatalarÄ± olmamasÄ± iÃ§in adayÄ±n aynÄ± anda yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kodlamasÄ± gerekecek." dedi.



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