Le Pen'e Ukrayna yollarÄ± kapanabilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FransÄ±z BFM TV kanalÄ±na verdiÄŸi demeÃ§te "KÄ±rÄ±m'Ä±n 2014'te Rusya'ya baÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin bir referandum dÃ¼zenlendi ve KÄ±rÄ±m sakinleri Rusya ile yeniden birleÅŸmeyi seÃ§ti. KÄ±rÄ±m, Rusya'nÄ±n ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ±" ifadelerini kullanan Le Pen'e Ukrayna'dan yanÄ±t gecikmedi.
Ukrayna GÃ¼venlik Servisi (SBU) BaÅŸkanÄ± Oleksandr TkaÃ§uk "Resmi bir yetkiliden sÃ¶z ediyor olsaydÄ±k, bÃ¼yÃ¼kelÃ§iyi Ã§aÄŸÄ±rÄ±r veya protesto notasÄ± gÃ¶nderirdik. SBU olarak varÄ±lacak kararÄ±n ardÄ±ndan harekete geÃ§me hakkÄ±mÄ±z var. Bu sÃ¶z konusu kiÅŸinin Ã¼lkemize giriÅŸinin yasaklanmasÄ±, ya da yabancÄ±lara uygulanan diÄŸer kÄ±sÄ±tlamalar olabilir" dedi.
Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n da konuyla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
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