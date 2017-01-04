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İstanbul'da İslamcı Dergiler Sempozyumu
İstanbul'da İslamcı Dergiler Sempozyumu

İslamcı Dergiler Sempozyumu'nun ikincisi 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

''1960 Öncesinde İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler'' konulu 2. İslamcı Dergiler Sempozyumu 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde Üsküdar'da yapılacak.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye’de İslamcı yayıncılığın serüvenini ele almak amacıyla 2013 yılında İslamcı Dergiler Projesini hayata geçirdi. Projenin ikinci aşamasında 1960 öncesinde yayımlanan İslamcı dergiler incelenecek.

Bu kapsamda ayrıca 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde “1960 Öncesinde İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler” konulu 2. İslamcı Dergiler Sempozyumu İLEM ve Üsküdar Belediyesi tarafından organize edilecek.

Detaylı bilgi ve program: http://idp.org.tr/sempozyum/2 



İlgili Konular İslamcı dergiler projesi İslamcı Dergiler Sempozyumu
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