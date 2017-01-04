15:51, 04 Ocak 2017 Çarşamba

Dergilerin ocak sayıları 2

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fikir, sanat ve edebiyat dergilerinin Ocak sayıları çıktı. İlim ve İrfan, İtibar, Genç Öncüler ve Temmuz dergilerinin Ocak 2017'de yayımlanan sayılarının içerikleri şöyle:

İLİM VE İRFAN

İlim ve İrfan dergisinin Ocak 2016 tarihli 53. sayısı fütüvvet dosyasıyla çıktı. Fütüvvetin bir gençlik aşısı olduğunu söyleyen dergi, bu aşının farklı boyutlarını okurlarına anlatıyor.

Dergide dosya kapsamında Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Selahattin Yıldırım ve Abdullah Taha Orhan imzaları yer alıyor.

Prof. Dr. Süleyman Uludağ, fütüvvet kavramını tasavvufi boyutuyla da ele aldığı yazısında bu anlayışın hayatı nasıl olumlu anlamda şekillendirdiğini beyan ediyor.

Prof. Dr. Selahattin Yıldırım da fütüvvetin yaşanmış ve yaşanan bir hayat olduğuna vurgu yapıyor.

Abdullah Taha Orhan ise yazısında, ilk fütüvvet ehlini yani Peygamber Efendimizin genç sahabelerini hatırlatıyor.

Derginin orta sayfalarında her ay düzenli olarak sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi de sohbetinde, ebedi hayatın ahirette yaşanacağını, ebedi hayatı cennet olarak kazanmamış için dünyada dikkat etmemiz gerekenleri vurguluyor.

Prof. Dr. Mustafa Kara, tasavvufun günümüz insanına ne söylediğinin cevabını veriyor..

Sami Bayrakçı yazısında, sufilerin Peygamber Efendimize olan sevgi ve bağlılığını gündeme taşıyor.

Prof. Dr. Ali Akpınar ise, engelli olmak ve dini hayat kavramlarını ele alıyor.

Portre sayfalarında ilimde, irfanda, tarikatta bir yıldız olan İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin hayatı yer alıyor. Bursevi portresini Meryem İnci Nur Babadağ kaleme almış.

Şeyh Ahmed Haznevi, bu sayıda hatıralarla yâd ediliyor. Mehmet Erken imzalı yazıda, üç âlimin medrese yıllarında tanıdığı, ders aldığı Şeyh Ahmed Haznevi onların hatıralarından yola çıkılarak anlatılıyor.

Allah’ın Rauf isminin tecellilerini anlatan Said Yavuz, bu tecellilerle vicdanlarımızın ümmeti kuşatacak bir kıvamda olması gerektiğini vurguluyor.

Ahmet Edip Başaran, Rasim Özdenören’in Gül Yetiştiren Adam adlı kitabından hareketle, çileyle, riyazetle, murakabeyle güller yetiştiren adamların hikayesini anlatıyor.

M. Nezihi Pesen, Kırkambar sayfalarında okura tadımlık bilgiler sunuyor.

Kemal Özer, insanı fıtratına çağırmaya devam ediyor. Özer, çağrısında helal ve tayyib gıdanın önemine işaret ediyor.

İlim ve İrfan dergisi her ay olduğu gibi bu ayda da Gülbahçe çocuk ekiyle gönüllere misafir oluyor.

İTİBAR

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar dergisinin Ocak 2017 tarihli 64. sayısı çıktı.

Hasan Aycın’ın çizgileriyle açılan dergideki ilk şiir ise Ahmet Murat’ın “Ceylan” isimli eseri… Hüsrev Hatemi’nin “Birleşmiş Çocuk Ruhları Örgütü”, Mustafa Muharrem’in “Mekik” ve İbrahim Tenekeci’nin “Kardeşim Nasıl?” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Mustafa Akar, Ali K. Metin, Zafer Acar, Süleyman Unutmaz, Said Yavuz, Cengizhan Konuş, Nurettin Durman, Tuba Kaplan, Mehmet Torun, Durmuş Ongun, Rumeysa Nur, Mehmet Burak, Muaz Kutluay, Mustafa Yıldırım, Oğuzhan Bükçüoğlu, Rıdvan Tulum, Orhan Özekinci, Sibel Eraslan ve Arif Ay.

Bu sayıda Güray Süngü’nün “Şehrin Düşüşü”, Handan Acar Yıldız’ın “Bekleme Taklidi”, Senem Gezeroğlu’nun “Katil Kim?”, Yıldız Ramazanoğlu’nun “Dinozorun Rüyası”, Ayşegül Genç’in “İçinde Bir Şey Olanlar”, Mehtap Altan’ın “Gri” ve Selma Aksoy Türköz’ün “Yeniden Mütevazı Bir Teklif” öyküleri bulunuyor.

İtibar’ın Ocak sayısında Bülent Ata ile Dilek Erdem konuşmuş. Ata, “Bize kötülüğü dokunmamış birinin bir anda düşmanı kesiliyoruz.” diyor. İkinci söyleşide ise Yunus Emre Özsaray ile Suavi Kemal Yazgıç konuşmuş.

64. sayıda Ali Sali, Diriliş Ertuğrul dizisi üzerinden bir yazı kaleme almış: Yeni Bir Geçmiş İnşa Etmek. Gökhan Gökçek de ‘Türk Tarihine Giriş’ başlıklı yazısıyla bu sayıda yer alan bir diğer isim.

Hayrettin Orhanoğlu, Fatma Şengil Süzer’in şiir dünyasını kaleme alıyor. Necip Tosun gezi yazılarına Selanik ile devam ediyor. Ayhan Demir, sular altında kalan ve eski bir Türk beldesi olan Adakale’yi yazıyor. İsmail Özen öykü notlarında Cemal Şakar’ın “Pencere”sine dair incelemelerde bulunuyor.

Dergi bu sayıdan itibaren Harun Tan’ın portre fotoğraflarını yayınlamaya başlıyor. İlk misafir ise İbrahim Kalın. Bu sayının diğer yazarları ise Kemal Sayar, Tarık Tufan, Afşin Selim, Suavi Kemal Yazgıç, Kâzım Berkay Özkardaş, Ertan Örgen, Gülhan Tuba Çelik, İlker Nuri Öztürk, Soner Karakuş ve Muzaffer Serkan Aydın.

GENÇ ÖNCÜLER

Birlikte yaşama kültürü etrafında gelişen sorunların tartışıldığı bu sayıda röportaj bölümünün konuğu Ahmet Taşgetiren. Ayrıca Mavi Marmara davası avukatları dava süreci ile ilgili görüşlerini paylaşıyor.

Genç Öncüler dergisinin bu sayısında Kazım Sağlam birlikte yaşamanın imkanı üzerine değerlendirmelerini sundu. Zeynep Rabia Genç Medine Toplumundan tarihi bir vesika olarak günümüze gelen Medine Vesikasını inceledi. Osman Zinnur Aksu gelir adaletsizliğinin kutuplaşmaya etkini irdeledi. Mahinur Özdemir kutuplaşma aracı olarak sanatı gündemine aldı. M. Salih Demirtaş toplumsal kutuplaşmayı tetikleyen unsurları ele aldı. Tunahan Elmas 6-7 Eylül olaylarını ve arkaplanını yazdı.

Dosya harici gezi yazıları, sinema eleştirileri, şiirler, portreler, denemeler ve daha bir çok içerik de Genç Öncüler’in Ocak sayısında okurları bekliyor.

TEMMUZ

Temmuz dergisi, Ocak 2017 tarihli 6. sayısında farklı türlerdeki edebî metinlerin yanında, Halep temalı çok sayıda şiir ve yazıya yer veriyor.

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz’un Ocak sayısının kapağında, Halepli mazlum ve mahzun çocuklarla ilgili Necmettin Asma imzalı bir tasarım yer alıyor. Arka kapakta ise “Şimdi ince bir sızıyla titrese de içimiz, elbet bir gün geri döneceğiz.” ifadesi bulunuyor. Derginin “Bir Gün Geri Döneceğiz” başlıklı sunuş yazısı da bu konuyla ilgili vurgular içeriyor.

Hasan Aycın’ın bir çizgisiyle açılan dergide, ilk olarak, Mustafa Yılmaz’ın bizzat sınır bölgesindeki gözlem ve tanıklıklarıyla da örülen; Halep’i, yerinden edilen insanları, yokluğu, direnişi ve umudu birlikte harmanlayan “Kimsesiz Çocuklar Donanması” başlıklı denemesi selamlıyor okuyucuyu.

Adem Turan, Atıf Bedir, Adem Yazıcı, Emre Miyasoğlu, Mehmet Aycı, Sadık Koç, Tuncay Yerlikaya, İsmail Söylemez, M. Akif Şahin, İmdat Akkoyun ve Yavuz Balı bu sayının şairleri.

Temmuz’un yeni sayısında öyküler de ağırlıklı bir yer tutuyor. Cemal Şakar Kanyon’da adlı öyküsünde ilginç bir karakter eşliğinde kapitalizm, tüketim çılgınlığı, sosyal medya takıntıları ve modern yaşamın marazları gibi sorunlara dikkat çekiyor. Mehtap Altan’ın Esvap öyküsü, Suriye’den Türkiye’ye gelen çocuklara ışıklar düşürüyor. İsmail Isparta, bir Ferhat ile Şirin öyküsüyle, Serkan Akın Devedikeni başlıklı öyküsüyle genç yazar Eminenur İskender ise Derin ‘Ses’sizlik başlıklı bir çalışma ile yer alıyor dergide.

Bünyamin Sevim, Dedemin Köşkünden Bir Oda yahut Müzmin Misafirler: Mısto ile Nıcma başlıklı yazısıyla, öykü tadı da taşıyan sıra dışı insan manzaraları sunuyor okuyucuya. Gökhan Ergöçün, Halep’in Son Gülümseyişini de Vurdular başlıklı yazısında, son günlerinde çocukları birazcık gülümsetmek için çırpınan ve hunharca katledilen Enes el-Beşa’yı anıyor.

Roman üzerinden sosyolojik okuma ve yorumlarına devam eden Murat Koç, derginin Ocak sayısında Köy Romanı üzerinde yoğunlaşıyor. İsmail Süphandağı, Dilin Ahlakiliği Üzerine başlıklı bir makalesiyle yer alıyor bu sayıda. Hale Beyza’nın, Unutulan Soykırımın Tekrarı: Halep adlı denemesiyle katkıda bulunduğu Temmuz’da; Murat Kurt da Foto Kritik köşesinde deklanşörün Suriye’deki acıyla buluşan sesiyle yoğuruyor duygu açıklamalarını. Necmettin Asma’nın son sayfadaki çalışması da yine Halepli bir çocuk üzerinden ses veriyor çizgilere.

Suavi Kemal Yazgıç’ın, Dilek Kartal’ın yeni çıkan Çifte Açmaz kitabına eğildiği Ocak sayısında, Hüseyin Cömert de öykücü İsmail Özen üzerinde duruyor.

Derginin genel yayın yönetmeni Ali Emre’nin merakla beklenen tarihî romanı Nureddin Zengi’den alınan Şark’ın Kandili başlıklı bir bölüme yer veriyor bu sayıda Temmuz dergisi.

Temmuz dergisi, bu ay, öykücü ve akademisyen Abdullah Harmancı ile yapılan bir söyleşiyi sayfalarına taşıyor. Söyleşinin ardından, Abdullah Harmancı’nın son kitabı Melek Kayıtları hakkında Emine Batar imzalı bir değerlendirme yer alıyor.