15:54, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Sicil affÄ± bu hafta Meclis'e geliyor





BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã§ok sayÄ±da esnafÄ± ilgilendiren sicil affÄ± ile ilgili "Bu hafta Meclisâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek ve en kÄ±sa sÃ¼rede de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "O veya bu nedenle sicili bozulmuÅŸ esnafa sicil affÄ± getiriyoruz. VerdiÄŸimiz kredilere ulaÅŸamayan esnafÄ±mÄ±z iÃ§in bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±k. Bu hafta Meclisâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek ve en kÄ±sa sÃ¼rede de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek" dedi.

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