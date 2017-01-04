Van'da Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Van'da PKK'yaÂ yÃ¶nelik operasyonda kalaÅŸnikof marka 3 uzun namlulu silah ile Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi.
Van ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kent merkezi ve ilÃ§elerinde PKK/KCKÂ faaliyetlerinin deÅŸifresine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â
AÃ§Ä±klamada, operasyonlarda 12 adet 85 milimetre anti tank PG 7 roket mÃ¼himmatÄ±, 3 roket sevk fiÅŸeÄŸi, kalaÅŸnikof marka 3 uzun namlulu silah ile Ã§ok miktarda fiÅŸek ele geÃ§irildiÄŸi kaydedildi.
Suriye'deki FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DAEÅž'in saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 asker ÅŸehit oldu, 4 asker de yaralandÄ±.
CHP, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine karÅŸÄ± takÄ±nacaÄŸÄ± tavrÄ± kapalÄ± grup toplantÄ±sÄ±nda deÄŸerlendirecek
KeÃ§iÃ¶ren Metrosu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 4 ve 5 Ocak'ta bazÄ± yollar araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacak. Ä°ÅŸte kapatÄ±lacak yollar ve alternatif gÃ¼zergahlar...
Abdullah GÃ¼l, "MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ±'na ifadeye gitmemesi talimatÄ±nÄ± verdim." aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Sur ilÃ§esinin yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan projelerin temeli tÃ¶renle atÄ±ldÄ±
Van'da PKK operasyonlarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmada, TÃ¼rk kolluk kuvvetlerine destek saÄŸlamaya hazÄ±r olduÄŸu bildirildi.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã§ok sayÄ±da esnafÄ± ilgilendiren sicil affÄ± ile ilgili "Bu hafta Meclisâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek ve en kÄ±sa sÃ¼rede de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek" dedi.
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± "LYS'de bu yÄ±l ilk kez uygulanacak kÄ±sa cevaplÄ± sorularla ilgili "Bir kelimelik cevaplar Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. AdaylarÄ±mÄ±z, doÄŸru cevabÄ± ilgili kutucuÄŸa yazÄ±p kodlayacak." dedi
Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n tutukluluÄŸuna yapÄ±lan itiraz reddedildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence merkezine yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen polis memuru YÄ±ldÄ±z'Ä±n ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ± gÃ¶nderdi
HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Leyla Birlik hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verildi
Ä°ÅŸ adamÄ± AslÄ±tÃ¼rk, KÄ±rklareli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir grup AK Partili milletvekiliyle, TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi"ne iliÅŸkin istiÅŸarede bulundu
MHP Milletvekili Atilla Kaya, genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini bÄ±raktÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bugÃ¼n verilen mÃ¼cadele kaybedilirse Ã¼lkenin Ã¶nÃ¼ne yeni bir Sevr anlaÅŸmasÄ± konacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi