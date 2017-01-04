Van'da Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Sicil affÄ± bu hafta Meclis'e geliyor

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã§ok sayÄ±da esnafÄ± ilgilendiren sicil affÄ± ile ilgili "Bu hafta Meclisâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek ve en kÄ±sa sÃ¼rede de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek" dedi.