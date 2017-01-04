16:24, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

MOSSAD Angola'da LÃ¼bnanlÄ± iÅŸadamÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼





Angola'da yaÅŸayan bir LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ±nÄ±n pazar gÃ¼nÃ¼ Ä°srail Ä°stihbarat ajansÄ± Mossad tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ä°srail istihbarat ajansÄ± Mossad'Ä±n Angola'daki bir LÃ¼bnanlÄ± adamÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sarayÄ±nda kabine oturumu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Avn, LÃ¼bnan dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu hafta baÅŸlarÄ±nda bir LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ±nÄ±n Angola'da silahlÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ olaylarÄ±n takibinde olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Avn, ellerindeki bilgilerin, Mossad'Ä±n olayla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸini ifade etti. 56 yaÅŸÄ±ndaki LÃ¼bnanlÄ± Amine Bakri, Pazar gÃ¼nÃ¼ Angola'nÄ±n baÅŸkenti Luanda'da bulunan iÅŸyerinin yakÄ±nÄ±nda silahlÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ailesi, cesedin PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ geri gÃ¶nderileceÄŸini sÃ¶yledi. Bekri'nin ailesi LÃ¼bnanlÄ± adamÄ±n Irak'Ä±n Necef kentine gÃ¶mÃ¼leceÄŸini duyurdu.

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